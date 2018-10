Ana Obregón habla del cáncer de su hijo, las lágrimas de Pantoja y el duro revés de Rocío Carrasco

La actriz ha hablado por primera vez de la enfermedad de su hijo, Álex Lequio, del que no se ha separado ni un día desde que le detectaron un tumor. “Cuando el médico nos dice ‘su hijo tiene un tumor’, es como si se hubiera bajado de repente el telón de mi vida”, ha señalado en ‘¡Hola!’.

El joven ha estado recibiendo tratamiento contra el cáncer en el prestigioso Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, donde ha estado Ana Obregón con él. “Al ver su impresionante entereza, me dije: ‘Si yo ahora me quedo en shock, no salvo la vida de mi hijo”, ha recordado.

Durante los últimos seis meses, Ana dejó toda su vida laboral de lado. “La Ana Obregón artista ya no existe, ya solo queda la madre. La primera se fue y no creo que vaya a volver nunca más”.

Las portadas de las revistas también se hacen eco de la llegada a España de Ana y su hijo,donde continuará su tratamiento contra el cáncer. En las imágenes se les ve muy felices y sonrientes, incluso bromeando y gastándose bromas con los empleados del aeropuerto.

Isa Pantoja: “Mi madre lloró y me pidió perdón”

La hija de Isabel Pantoja ya ha podido hablar con su madre tras ser la primera expulsada de ‘Gran Hermano VIP’. “El sábado la llamé. Ella lloró porque hacía tiempo que quería hablar conmigo. Me dijo: ‘Perdona si mi llamada te ha podido perjudicar en el concurso, lo hice para defenderte’. ‘A mí me duele y no quiero saber nada. Te llamo pero no quiero hablar del tema. Solo quiero decirte que te quiero mucho y que iré a verte pronto’, le dije”.

“La llamada de mi madre me ha perjudicado”

Isa sigue creyendo que las llamadas de su madre a 'Sálvame' han tenido que ver con que ella fue la primera expulsada del reality.“No es que la haga culpable, pero le dije que si yo me encuentro ahora ya fuera del concurso es por un cúmulo de cosas, entre ellas porque ella llamó. La gente quería ese morbo. Llamó a un programa que le ha hecho daño. Yo le dije; “¿Por qué llamas? Y de esa manera, ese tono… Me has perjudicado, quieras tú o no”.

La joven le dijo a su madre que “le había dejado como si fuera una homeless (sin techo).¿Cuándo he salido yo y estabas tú delante? Nunca. No voy nunca a Cantora, no vives conmigo. Te basas en lo que dicen las personas de mí en la tele, y de ti dicen también muchas cosas y yo no me las creo”.

El fin de la llamada de mi madre era atacar a Dulce

Isa Pantoja tiene claro que la guerra es entre su madre y Dulce y ella está en medio. “La llamada de mi madre era para defenderme pero el fin fue Dulce. Igual con Dulce, cuando fue a la tele no fue por mí, fue para atacar a mi madre. Es una cosa entre ellas dos” y añadía: “Mi madre ha demandado a Dulce. Son dos personas que ha hecho la guerra entre ellas”.

También ha tenido palabras para Dulce, sobre la que dice que ve súper poco. “No quiero que Dulce se meta con mi madre. Estoy molesta con ella, no entiendo la necesidad de que vaya a la tele a seguir hablando del tema, yo ya he salido del concurso, ya está. Hace daño a mi madre pero también me hace daño a mí”.

En el reencuentro entre madre e hija que tengan, podrán acercar posturas y hablar de planes de futuro. “Hemos quedado que tenemos que hablar, de todo” y añade: “Yo quiero ir a vivir con ella, pero sin mis tíos y mi abuela. Necesito sentirme protegida. Necesito recuperar mi vida de Madrid, cuando estaba con mi madre, estaba bien”. Lecturas).

Duro revés para Rocío Carrasco

La hija de la desaparecida Rocío Jurado ha sufrido un duro varapalo después de que la Fiscalía haya archivado la demandapor maltrato psicológico continuado que le interpuso a su exmarido y padre de sus hijos, Antonio David Flores. Una buena noticia para el ex Gaurdia Civil. (Lecturas).

Sin embargo, viene acompañada de otra mala noticia. Rocío Carrasco ha llevado también a los tribunales a la mujer de su exmarido, Olga Moreno, contra la que interpuso dos demandas antes de verano y han sido admitidas.

Las demandas tienen que ver con las declaraciones que la mujer de su exmarido ha hecho en diferentes entrevistas en las que Rocío considera que se le vulneró su derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, poniendo en duda su papel como madre.

Las primeras declaraciones corresponden a semanas antes de la boda de Rocío con Fidel Albiac, en septiembre de hace dos años; y la otras, al pasado mes de abril. La demanda sostiene que cuando Olga hizo sus primeras declaraciones ya era conocedora de la actuaciones ante el Juzgado de Violencia de Género que había iniciado Rocío contra su exmarido, lo que podría agravar las circunstancias. (Diez Minutos).

La boda de José Ortega Cano

El torero y Ana María Aldónse dieron el ‘sí, quiero’ en Zaragoza y ante notario, días antes de que se celebrara la verdadera boda para la pareja, que tuvo lugar el pasado domingo, 30 de septiembre en la finca El Maestre en Sán Lucar de Barrameda.

En la boda estuvo muy presente el recuerdo de Rocío Jurado, tal y como ha confesado José María Ortega Cano. “Siento a Rocío Jurado muy cerca y sé que, desde donde está, ha hecho todo lo posible para que encuentre a una mujer con la que vuelva a ser feliz”.

La novia lució dos vestidos en cuya confección ella colaboró y la boda contó con dos notables ausencias la del hijo de Ortega Cano, José Fernando, que no pudo asistir al no obtener el permiso necesario del centro de rehabilitación en el que se encuentra, ni Rocío Carrasco.

No faltaron a la cita Gloria Camila, con su novio Kiko; Antonio David Flores con sus hijos, Michu, la madre de la hija de José Fernando; Rosa Benito y su excuñada Gloria Mohedano. También se vieron otros rostros como los toreros Miguel Abellán y Jaime Ostos. (¡Hola!).

Terelu pasará por el quirófano

Tras el paso de Carmen Borregopor el quirófano para quitarse la papada y hacerse otros retoques estéticos, ahora le llega el turno a su hermana Terelu, que tras meditarlo mucho, se someterá a una doble mastectomía (Semana).

El drama de Isabel Gemio

En las revistas de esta semana también nos encontramos con la guerra en la que se encuentran Elena Tablada y su ex, David Bisbal, en la que ha habido un cruce de acusaciones; las apasionadas imágenes de Miguel Ángel Silvestre con su nueva novia, una joven rubia en Los Ángeles; y el drama de Isabel Gemio.

Después de que la periodista y presentadora publicara un libro sobre la enfermedad degenerativa de su hijo Gustavo, la presentadora ha explicado el drama que ha vivido. “Fue terrible que mi hijo dejara de abrazarme”, ha confesado en ‘Lecturas’.