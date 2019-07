Ana Obregón, sobre la enfermedad de su hijo: "He estado sola, hubiera necesitado un abrazo"

Ana Obregón ha sido la última invitada del programa de TVE 'Lazos de Sangre'. La presentadora, actriz, bióloga y socialité española ha hablado largo y tendido sobre su situación familiar, su faceta profesional y otros aspectos de su vida.

Un recorrido en el que se ha ahondado en diversos asuntos de la vida de Ana Obregón como la enfermedad de su hijo Álex Lequio, su relación con Alessandro Lequio, sus romances o su etapa en Hollywood, entre otros.

La enfermedad de Álex Lequio y su extrema soledad

El hijo de Ana Obregónsufre desde hace un año un cáncer del que ha ido, poco a poco recuperándose. La actriz ha remarcado que su hijo ha sido todo un ejemplo de superación: "Mi hijo me ha dado una lección de vida".

Ha explicado cómo pasaron el bache sin caer en la tristeza y con una actitud vitalista y siempre positiva: "No hay que hacer victimismo ni drama sobre el drama", ha afirmado. Algo en lo que insistió especialmente su hijo Álex Lequio: "Mi hijo me dijo que no dramatizase".

Un relato repleto de emoción en el que ambos contaron con el apoyo de Alessandro Lequio, padre de Álex. Sin embargo, Ana Obregón ha relatado el extremo desamparo que ha sufrido durante estos meses: "He estado sola, hubiera necesitado un abrazo". Ha contado como, incluso, llegó a tener que sollozar en los brazos del portero de su edificio

También ha dicho que "ha llorado muy poco", a pesar de haberse sentido perdida durante el tiempo que estuvo en Nueva York acompañado a su hijo. Una dura y emotiva historia de lucha contra la enfermedad que, aunque les sigue dando algún que otro susto, ha conseguido que Álex se acerque más a la recuperación total.

Las infidelidades de Lequio y el amor de Fernando Martín

'Lazos de Sangre' no ha pasado por alto las múltiples relaciones amorosas de Ana Obregón. Aunque se necesitarían varios monográficos para adentrarse en todos los vericuetos sentimentales de la presentadora, el formato ha hecho especial hincapié en su vínculo con Alessandro Lequio y en su romance con Fernando Martín.

Con Lequio tuvo una relación "muy acelerada", que se inició con pasión y cesó por las infidelidades del italiano. A pesar de que el Ana Obregón fue madre junto al aristócrata a los seis meses de conocerse, ha confesado que su auténtico amor fue el jugador de baloncesto Fernando Martín.

Su romance con el deportista comenzó en los Estados Unidos, cuando Ana estaba probando suerte en Los Ángeles. Allí, Martín triunfaba en la NBA mientras Ana Obregón participaba en películas internacionales como Bolero o series como El Equipo A.

A pesar de que todo iba viento en popa, su noviazgo se vio truncada tras un accidente de tráfico en la M30. Una muerte que supuso un gran varapalo para la actriz. La periodista Nieves Herrero ha puesto la pincelada tétrica durante el relato de Ana Obregón contando un escabroso detalle del suceso: "A Ana le quedó la cosa de no haberle dicho la noche anterior que le quería".

Por otro lado, también se han comentado los escarceos de Ana con diversos jugadores del Real Madrid. El que más trascendió mediáticamente, y en el corazón de la actriz, fue su romance con Davor Suker. Una relación que, para Obregón: "Era demasiado perfecta".

Cenó con Franco y fue objetivo de ETA

Ana Obregón lastró algunas secuelas psicológicas después de una grave enfermedad que sufrió en su infancia. A pesar de ello, poco a poco fue pasando "de patito feo a cisne", una metáfora que ella misma ha utilizado para describir su cambio físico y mental.

Un piropo de Francis Franco, nieto de Franco, marcó un antes y un después en su vida. Llegó, incluso, a cenar con el dictador. Un acontecimiento social en el que estuvo muy nerviosa: "Le dije 'Buenas noches señora' a Franco y 'Buenas noches general' a Carmen Polo". Ha relatado, con humor, que durante el evento se le escapó una gamba de las manos que golpeó al caudillo.

Por otro lado, ha contado que fue objetivo de la banda terrorista ETA. Al parecer, la presentadora figuraba en unos documentos encontrados en el zulo de Ortega Lara, en el que también había una foto suya. "Me perseguían ETA y los paparazzi", ha explicado.

A pesar de las amenazas, Ana tiró de valentía y decidió participar en la gala homenaje al edil de Partido Popular Miguel Ángel Blanco, que se emitió en Televisión Española en 1997. Fue una de las presentadoras junto a Concha Velasco y Matías Prats.

Dardazo a Antonia Dell'Atte y la virginidad de Lequio

Los 'Lazos de Sangre' también se han transformado en látigos, de forma puntual, para dar dos momentazos durante esta entrega del programa.

La primera pulla ha salido de boca de la propia Ana Obregón al hablar de su otrora archienemiga Antonia Dell'Atte. Ha afirmado que, cuando la italiana se puso al frente de '¿Qué apostamos?' el programa disminuyó su audiencia.

En segundo lugar, la periodista Rosa Villacastín ha desvelado cómo Alessandro Lequio perdió la virginidad. La cronista del corazón ha afirmado que, en una entrevista que hizo al aristócrata, él le habló de su primera vez. Los colaboradores presentes, entre los que se encontraban Jesús Mariñas y Antonio Montero, ha insistido en que contase cómo fue. Villacastín ha aseverado: "Yéndose de putas", sin titubear.