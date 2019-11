Ana Obregón defiende a Plácido Domingo de las acusaciones de abuso sexual: "Hay que tener cuidado"

Ana Obregón ha querido echar un capote a Plácido Domingo, que se ha visto envuelto en un escándalo por haber sido acusado de haber abusado, presuntamente, a algunas de sus compañeras de profesión.

La actriz ha acudido este miércoles al programa 'Aquellos maravillosos años' de Telemadrid. En el espacio presentado por Toñi Moreno la también presentadora ha recordado el anuncio de Freixenet que protagonizó con Plácido Domingo en 1984.

Ana Obregón defiende a Plácido Domingo

Obregón ha salido en defensa del tenor. Ha asegurado que grabar el spot con Domingo "fue maravilloso" y que él "es una persona humilde y cariñosa".

Además, ha confesado que no le gusta ver al cantante en esta polémica: "Me da mucha pena, porque este es un tema muy complicado, muy delicado y muy de todo. Siendo mujer y habiendo vivido en Hollywood muy jovencita te pasan muchas cosas...".

"Sé que gracias a Dios le están dando conciertos. No he hablado con él por que no tengo su número de móvil, pero le hubiera llamado. (...) Hay que tener mucho cuidado con las informaciones, como pasó con Kevin Spacey", quien fue acusado pero finalmente le retiraron los cargos, aunque su reputación ha quedado marcada para siempre.

¿Qué opinas de las palabras de Ana sobre Plácido?