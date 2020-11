La pérdida de un hijo es quizá lo peor que le puede pasar a una madre o un padre. Hay personas que llevan mejor el duelo, que consiguen seguir su camino más fácilmente aun con el dolor. Y las hay también que se quedan estancadas en la pérdida y que no logran y/o no quieren avanzar.

Ana Obregón parecía del segundo grupo. La actriz no superaba el fallecimiento de su hijo Álex,que murió el pasado 13 de mayo a los 27 años de edad, a causa de un cáncer con el que llevaba luchado dos años. Ana llegó a asegurar públicamente en sus redes sociales que el camino que le queda por vivir será repleto"de lágrimas".

A pesar de esta tristeza infinitiva, Ana Obregón quiere seguir adelante. Y la prueba de ello es que ha aceptado presentar las Campanadas de TVE junto con Anne Igartiburu.

Ana Obregón despedirá su peor año dando las Campanadas en TVE

“Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor”, ha dicho Ana a RTVE.

Cabe destacar que no será la primera vez que Ana dé las Campanadas, pues ya lo hizo en 1994 junto a Joaquín Prat, y en 1995 y 2004 con Ramón García, al que no veremos este año.

Dos mujeres para dar la bienvenida al 2021

Es destacable también que este será el primer año en el que dos mujeres darán la bienvenida al 2021 en TVE. Anne Igartiburu, por cierto, lo hará por 17 vez.

La vasca está encantada con su nueva compañera de aventura: “Vivirlo junto a Ana García Obregón es aún más emocionante", ha dicho a RTVE.