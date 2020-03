La actitud de Ana María Aldón en 'Supervivientes' que ha indignado a Rocío Flores y a su familia

'Supervivientes: Conexión Honduras' ha arrancado con sabor amargo. Jordi González ha explicado que los concursantes tuvieron que ser trasladados a una localización alternativa debido a un fuerte temporal.

Sin embargo, este cambio de ubicación no ha impedido que los conflictos hayan brotado durante estos días y Rocío Flores ha sido una de las protagonistas. La actitud de hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco podría provocar, incluso, un nuevo conflicto familiar.

El origen del enfado de Rocío Flores con Ana María Aldón

Rocío Flores ha tomado un papel principal en algunas de las discusiones más sonadas en esta edición de 'Supervivientes'. La joven ya chocó con Antonio Pavón por temas relacionados con la construcción de la cabaña en entregas anteriores y tuvo sus más y sus menos con Yiya, que se encuentra aislada de la convivencia en otra isla tras haber sido la menos votada para ser salvada junto a Vicky Larraz.

Precisamente, la refriega con Yiya y Pavón antes de que esta fuese desplazada del grupo principal ha sido el detonante de un conflicto que afecta directamente a la familia de Rocío Flores. Durante la disputa entre las dos, Ana María Aldón se mantuvo completamente al margen a pesar de los vínculos que le unen a la hija de Rocío Carrasco.

Esto ha sentado muy mal a Rocío, a la que Yiya dedicó unas duras palabras en palapa: "Esta señorita se cree con el derecho, porque pertenece a no sé qué saga, porque más que Flores es florero".

Rocío Flores habla de Ana María Aldón

En una de las habitaciones de la cabaña a la que habían sido trasladados, Rocío Flores ha sacado el tema de los ataques de Yiya y Pavón y, por alusiones, la indiferencia de Ana María Aldón. Todos sus compañeros presentes han coincidido en que la esposa de Ortega Cano debería haber intervenido en el conflicto.

La propia Rocío ha comenzado suavizando la situación: "No sé... somos dos concursantes independientes. Que seamos de la misma familia no quiere decir que tengo que defenderla a ella y ella tiene que defenderme a mí".

Yo no quiero pensar mal de ella, es mi familia Rocío Flores

Sin embargo, Fani y Ferre han seguido hurgando en la herida para que Flores sacase sus verdaderos sentimientos. Rocío ha contado entonces que le sentó muy mal que Yiya y Pavón pusiesen a Ana María en su contra, aunque ha dado a entender que, de momento, no se enemistarán: "Yo no quiero pensar mal de ella, es mi familia".

Ana María Aldón, cuestionada por sus compañeros

Momentos después en la cabaña, José Antonio Avilés ha vuelto a sacar el tema. Elena, madre de Adara, y Bea también estaban presentes. Los tres han coincidido en que Ana María debería haber intermediado en el conflicto entre Rocío Flores contra Pavón y Yiya.

Avilés ha sido especialmente incisivo y, sin pelos en la lengua, ha expresado que él habría defendido a Flores en su lugar. Esto ha desembocado en un nuevo roce en el que Ana María ha perdido los nervios y ha gritado al colaborador de 'Viva la vida'.

Más tarde, José Antonio y Ana María han vuelto a la carga. Ella ha reprochado al periodista haberla acusado de manipuladora mientras él ha intentado solventar el conflicto, sin éxito. Mientras tanto, Pavón ha aprovechado para malmeter a sus compañeros en contra de Avilés: "¿Entendéis porque yo me desquiciaba?".

El dardo de Rocío Flores a Ana María Aldón

Rocío Flores ha tenido tiempo entre tanta revuelta para lanzar una pulla a Ana María. Lo ha hecho a costa de la relación de Aldón con Arturo Pavón: "Ana María va a flipar, se va a llevar una hostia de realidad".

Ana María va a flipar, se va a llevar una hostia de realidad Rocío Flores

Por su parte, la mujer del diestro no ha hecho caso a las palabras de Rocío, aunque sí ha opinado sobre su relación durante el concurso: "Me parece mejor que no estemos juntas". Además, ha recalcado: "Mi concurso es mi concurso".

Ortega Cano se pronuncia sobre la actitud de su mujer

Cuando han debatido sobre el tema en plató, Rosa Benito se ha lanzado a opinar. La excolaboradora de 'Sálvame' ha dejado claro que no entiende la actitud de Ana María y que ella no habría dudado a la hora de defender a Rocío.

He hablado con José y dice que no entiende el comportamiento de Ana María Antonio David Flores

Antonio David Flores ha coincidido con Benito y ha soltado un bombazo. El exguardia civil ha revelado que Ortega Cano le ha llamado para comentar lo sucedido: "He hablado con José y dice que no entiende el comportamiento de Ana María".

Además, el diestro ha comentado que no le hacen ninguna gracia los comentarios de los concursantes que señalan que Ana María podría estar siendo seducida por Antonio Pavón.

Y tú, ¿qué opinas de la actitud de Ana María Aldón?