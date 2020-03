Ana María Aldón, protagonista en la gala de 'Supervivientes' que terminó con primer expulsado y nuevos nominados

'Supervivientes' ha vivido su primera expulsión en su gala 3. Uno de los concursantes ha abandonado definitivamente el programa de Telecinco por elección del público y ha puesto rumbo a España.

Por otro lado, Ana María Aldón se ha convertido en protagonista por unas actitudes egoístas que han encendido a sus compañeros. Además, Cristian Suescun, ha vivido el supuesto robo de una lata de comida que ha provocado una auténtica tormenta tropical.

El fracaso de Ana María Aldón en la prueba de recompensa

La gala 3 de 'Supervivientes' ha comenzado con una prueba de recompensa. Los robinsones se han enfrentado a un desafío en el que tenían que caminar a través de una estructura con sumo cuidado para colocar unas piezas sobre un listón. Si sus piernas tocaban la estructura, las piezas se caerían y habría que volver a empezar.

El equipo de Ana María Aldón se encontraba al borde de la victoria cuando la esposa de Ortega Cano ha tropezado. Esto ha provocado que su equipo, el de los siervos, haya perdido la prueba. Sus compañeros han conseguido un jugoso bocadillo para compartir mientras que el otro bando se ha conformado con el disgusto de Ana María, que ha comenzado a llorar tras cometer su error.

Ana María Aldón, reina del conflicto en 'Supervivientes'

La mujer de Ortega Cano ha vuelto a acaparar vídeos en la tercera gala de 'Supervivientes'. Si en entregas anteriores ya quedó en evidencia por no defender a Rocío Flores ante los ataques de Arturo Pavón, ahora se ha visto inmersa en una nueva trifulca.

Ana María ha enfadado a sus compañeros por su egoísmo. Según han afirmado Beatriz Retamal y otros concursantes, Aldón no ha querido compartir los cangrejos que ha ido capturando en varias ocasiones: "Entonces los coges tú para comértelos y no compartir con tus compañeros, ¿es eso?". Bea ha proseguido atacando a Aldón, que ha pedido a Naranjita que deje de manipular.

Hay que remarcar que esta discusión se ha avivado por dos factores. El primero es que, momentos antes de la pelea, Bea había sido escogida como concursante más débil por iniciativa de Ana María. En segundo lugar, la esposa de Ortega Cano había molestado mucho a sus compañeros por sus gritos durante la caza de cangrejos.

Por otro lado, Ana María mantiene una excelente relación con Arturo Pavón, uno de los concursantes que cuenta con más enemigos en esta edición de 'Supervivientes' por su complicado temperamento. Esto podría complicar su concurso, ya que el torero es, además, uno de los enemigos acérrimos de Rocío Flores.

Cristian Suescun denuncia un robo de lata a lo Pantoja

"Me han robado una lata tío", ha gritado Cristian Suescun por la mañana. El dios de 'Supervivientes' ha sembrado el caos en el reality con estas palabras. Sus compañeros, lejos de preocuparse por la situación, han negado las acusaciones y han dicho que no le creen.

No me lo creo, cada día le pasa algo o nos la lía Fani

Fani ha sido especialmente tajante: "No me lo creo, cada día le pasa algo o nos la lía". Ferre y otros concursantes presentes han coincidido con ella. Ya en la palapa, Beatriz Retamal le ha disparado varios reproches: "A mí me llamó niñata de mierda". Lo que la joven no imaginaba es el chasco que se iba a llevar a continuación...

Ana María Aldón, rebotada por una pregunta de José Antonio Avilés

José Antonio Avilés, en su papel de periodista, ha lanzado una pregunta a sus compañeros que ha sembrado la polémica: "¿Tú has sido infiel?". Ana María Aldón se ha tomado muy mal la cuestión y ha iniciado otra pelea: "¿Tú eres gilipollas? ¿A ti qué cojones te importa?".

¿Tú has sido infiel? José Antonio Avilés

Avilés, ante la molestia de Aldón, ha intentado excusarse afirmando que estaba haciendo la pregunta a todos sus compañeros. Sin embargo, Ana María no estaba dispuesta a perdonar al colaborador de 'Viva la vida': "Lo estás haciendo tú con mucha malicia".

Elena, la madre de Adara, también se ha mostrado molesta. A pesar de ello, ha sabido contenerse y no ha perdido los estribos como Ana María.

Primera expulsión en 'Supervivientes'

Esta noche, 'Supervivientes 2020' ha vivido su primera expulsión. Beatriz Retamal, Antonio Pavón y Rocío Flores se jugaban ser desterrados a la playa de los expulsados junto a Vicky Larraz y Yiya. De entre los habitantes de esa playa se elegiría el primer concursante eliminado de la edición.

Bea ha sido la primera en abandonar la palapa y en despedirse de sus compañeros. Arturo Pavón ha sido el siguiente, por lo que Rocío Flores ha sido salvada por el respaldo de la audiencia.

Ya en la playa desvalida, estancia donde van los concursantes expulsados antes de su marcha definitiva, Yiya, Pavón, Vicky y Bea han recibido la noticia. Beatriz Retamal se ha convertido en la primera expulsada de 'Supervivientes 2020'.

Los nuevos nominados en 'Supervivientes'

Los bandos de 'Supervivientes' también han cambiado. Alejandro Reyes, Cristian Suescun, José Antonio Avilés, Rocío Flores, Jorge Pérez y Elena han quedado como siervos mientras que Hugo Martín, Albert Barranco, Nyno Vargas, Ana María, Fani, Ferre e Ivana Icardi han conformado el grupo de los mortales.

Ivana, además, coronarse como líder de los mortales y Ferre como dios supremo. El exconcursante de Super Shore, en su posición divina, ha designado a Jorge como líder del grupo de los siervos.

Ana María ha salido nominada en el grupo de los mortales y Fani también, por decisión de Ivana. Por su parte, en el bando de los siervos, Cristian ha sido elegido por los compañeros y Jorge ha seleccionado a Alejandro Reyes como segundo nominado.