Ana Guerra deja sin palabras a Pablo Motos con su pijama de transparencias

Ana Guerra acudió este jueves a 'El Hormiguero' para presentar su primer disco, 'Reflexión'. La cantante de 'Lo malo' acudió con un look muy de moda: un pijama de calle.

No obstante, el que la ex de 'Operación Triunfo' eligió tenía muchas transparencias y brillos, lo que dejó noqueado a Pablo Motos, el presentador del programa.

"Qué guapa estás"

Nada más entrar a plató, Motos hizo alusión al outfit elegido por la artista: "¡Qué guapa estás! Mi pregunta es: ¿Hace ver que es un pijama o es un pijama?", preguntó. Ella contestó en tono de broma: "Es un pijama. Vengo a 'El Hormiguero' en pijama. Es muy práctico porque ahora llego a casa y me duermo".

Motos cogió el guante y añadió: "Te tirarás a la cama... pero la pregunta es si podrás dormir", haciendo alusión a los nervios que podría sentir con el lanzamiento de su nuevo álbum. "Es un disco muy íntimo. Me da respeto porque tiene mucho de mí y le he puesto muchísimo cariño. Me expone mucho al público", admitió ella.

Ana Guerra cantó 'Bajito' en el programa de Antena 3. Puedes ver el vídeo aquí.