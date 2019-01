Esto es lo que Ana Duato opina sobre Aitana, la novia de su hijo, Miguel Bernardeau

La relación entre Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau va viento en popa. El romance entre ambos se hizo conocido el pasado mes de octubre, un noviazgo que cada día está más consolidado.

La madre del actor de 'Élite', Ana Duato, llevaba meses evitando a la prensa para no decir lo que opinaba acerca de la nueva novia de su hijo. No obstante, no pudo eludir la pregunta de la prensa en el desfile del diseñador Pedro del Hierro en la Fashion Week Madrid.

"Mi hijo está feliz"

La protagonista de 'Cuéntame' dijo que le encantaba que la ex de 'Operación Triunfo' fuese de su familia: "Aitana es divina. No se puede decir otra cosa, me encanta. Mi hijo está feliz, por su momento profesional y personal", declaró a 'Europa Press'.

Aitana, por su parte, nunca ha querido hacer declaraciones acerca de su romance. "Es súper majo y es amigo mío, todo bien. Es amigo", dijo ella tras ser preguntada por Miguel.

Tras aquellas fotos se han filtrado muchas más de citas que han tenido ambos. Lo que está claro es que, entre ellos, hay algo más que una bonita amistad.

¿Te gusta esta pareja, lector?