Ana Boyer consuela a Fernando Verdasco tras su último fracaso deportivo

Fernando Verdasco está en horas bajas. El tenista no ha sido elegido para participar en la Copa Davis, que se celebrará entre el 18 y el 24 de noviembre en Madrid.

El capitán del equipo, Sergi Bruguera, hizo este lunes pública la lista de jugadores españoles seleccionados, y en ésta no estaba el marido de Ana Boyer, hija de Isabel Preysler. Verdasco no ha dudado en expresar su malestar con la decisión a través de sus redes sociales:

"Muy triste y decepcionado de no estar en el equipo de Copa Davis y de que el capitán, Sergi Bruguera, no cuenten conmigo. Me hacía mucha ilusión jugar posiblemente mi última Davis en mi ciudad (Madrid). Gracias a todos los que si creéis en mí! Y siempre quedarán conmigo estas Davis ganadas de 2008, 2009 y 2012! Vamos España 🇪🇸 Ahora solo queda terminar los dos últimos torneos del año, descansar, cargar pilas, entrenar más duro que nunca y volver mejor que nunca el año que viene!!", escribió en su perfil de Instagram.

Ana Boyer, el mayor apoyo de Verdasco

Ana Boyer se ha convertido en el mayor apoyo del tenista. De hecho, le ha apoyado en este mensaje público, contestando con corazones y con símbolos de 'fuerza'.

La hija de Preysler lo dejó todo por él

La hija de Isabel Preysler dejó de lado su vida profesional hace años para seguir al tenista por todos los rincones del mundo. Un plan al que se ha sumado desde marzo de 2019 el pequeño Miguel, primer hijo de la pareja.

Una pareja idílica

Ana, de 29 años, y Fernando, de 35, se conocieron en 2012 durante un concierto de Enrique Iglesias. Ambos se casaron en diciembre de 2017 en una iglesia de bambú al borde del mar en la isla de Mustique.

¿Qué opinas del mensaje de Verdasco? ¿Y de esta pareja?