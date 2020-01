Ana Botín y la polémica técnica de adelgazamiento que sigue a sus 58 años

Ana Patricia Botín, presidenta de Banco Santander, fue la protagonista de la última entrega del programa Planeta Calleja de Mediaset España, emitida este miércoles en Telecinco. La banquera más importante de Europa se quitó el traje de pantalón y chaqueta y viajó hasta Groenlandia.

El presentador del espacio, Jesús Calleja, consiguió sacarle asuntos personales a la invitada, pero solo aquello de lo que ella quisiera hablar. Ana Botín desveló numerosos asuntos de su vida privada, como que apenas ve a su marido porque viaja mucho, la mala relación que tuvo (y tiene) con su padre, Emilio Botín, y otro asunto que pasó desapercibido: el régimen de adelgazamiento que sigue.

La técnica de adelgazamiento de Ana Botín

La banquera desveló que mantiene una rutina muy estricta que consiste en levantarse a las 6:30 horas cada día y acostarse a las 22. "Las horas que duermes de 22:00 a 00.00 son mucho más reparadoras que las que descansas a partir de las doce de la noche", dijo, ante un Calleja atónito.

Además de haber dejado de fumar hace años, Ana Botín reveló que a sus 58 años se mantiene en forma gracias a no beber alcohol, no salir de fiesta, no cometer excesos, hacer deporte... y también gracias a su régimen alimentario: el ayuno intermitente.

La presidenta del Santander hace ayunos

"Ayunar es muy bueno", reveló. "Yo gasto poco tiempo en comer", añadió. "¿Entonces ese es tu secreto para tener tan buen aspecto?", le dijo Calleja, a lo que ella no contestó.

Botín desveló así que hay días que no come nada sólido. Es lo que se conoce como ayuno intermitente, una práctica muy seguida en la actualidad, a la par que controvertida. De hecho, a Elsa Pataky le llovieron las críticas por confesar hace tiempo que lo hacía.

El ayuno, que también sigue la actriz Jennifer Aniston, es bastante polémico a la par que eficaz. Consiste en un patrón alimentario que alterna entre períodos de no comer nada sólido con otros de alimentación controlada. Los métodos comunes de esta tendencia incluyen ayunos diarios de 16 horas o de 24 horas durante dos veces por semana.

Los beneficios del ayuno

Aunque parezca novedoso, el ayuno ha sido una práctica extendida desde hace miles de años. Los antiguos cazadores-recolectores no tenían supermercados, frigoríficos ni alimentos disponibles todo el año. Como consecuencia, a veces pasaban horas o días sin comer nada.

Los defensores del ayuno aseguran que seguirlo es la forma más natural de alimentarse, ya que comer tres, cuatro o cinco veces al día, dicen, es innecesario.

Si interrumpimos la ingesta de alimentos durante 16-24 horas, conseguimos varias cosas:

Reducción del número de calorías que ingerimos, por lo que adelgazamos .

. Modificar los niveles hormonales para facilitar la quema de grasa , como aumentar la liberación de noradrenalina , una hormona que facilita la pérdida de peso .

, como aumentar la liberación de , una hormona que facilita la . Disminuir el azúcar en sangre , lo que facilita que el cuerpo utilice la grasa para funcionar.

, lo que facilita que el cuerpo utilice la grasa para funcionar. Acelerar el metabolismo del 3,6 al 14%, según varios estudios.

Y esto es todo, lector. ¿Tú también ayunas? ¿Conocías este patrón alimentario? ¿Qué opinas?