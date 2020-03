Ana de Armas, pillada besándose con Ben Affleck en la playa: habemus pareja

Una de las mujeres del momento, Ana de Armas (31), ha encontrado el amor junto al famoso actor Ben Affleck (47). Los 16 años que les separan no ha parecido ser impedimento para que los intérpretes de moda hallan iniciado una relación sentimental.

Ambos han sido pillados besándose en la playa en Costa Rica. En las fotos podemos ver cómo se agarran por la cintura y cómo se encuentran la mar de relajados, lo que indica que ya llevan varias semanas saliendo.

Lo cierto es que este romance ya venía sonando, pues ambos fueron vistos en Cuba. En la isla, tierra nada de Ana, acudieron a los lugares más típicos y representativos.

Se sabe que ambos degustaron un menú elaborado por el chef Iván Justo, por cuyo local pasan numerosas celebrities, como Penélope Cruz, Javier Bardem, los reyes Felipe y Letizia e incluso Paris Hilton.

A finales del 2019, los actores comenzaron a rodar Deep water, película de la que son protagonistas. Parece ser que entre toma y toma surgió la chispa, que dio lugar al romance del que hoy somos testigos.

Well, I guess it's official now. Ben Affleck & Ana de Armas are indeed dating. Hot new couple alert. pic.twitter.com/XURd7QBD7O