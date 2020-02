La polémica delgadez de Amelia Bono de la que todos hablan

Amelia Bono está atrayendo la atención de todos por el cambio físico que ha experimentado en los últimos meses. La hija del exministro socialista José Bono, que se está intentado labrar una carrera como 'influencer' en Instagram, ha adelgazado mucho últimamente, lo que ha preocupado a algunos de los 'followers'.

Amelia –que está casada desde 2008 con Manuel Martos, con quien tiene 4 hijos– comparte en sus redes sociales fotos sobre moda, estilo de vida y viajes.

Las instantáneas que han desatado la polémica, no obstante, son las que se hace con poca ropa, lo que deja al descubierto su delgado físico.

La polémica delgadez de Amelia Bono

Tras pasar por cuatro embarazos y a sus 38 años, Amelia se cuida mucho, tanto por dentro como por fuera. Es usual verla en el gimnasio y comiendo sano.

Sin embargo, muchos de sus seguidores creen que se ha pasado con la dieta, y así se lo llevan diciendo meses. "No eres buen ejemplo", "demasiado delgada", "no me gusta, delgadez extrema" o "con lo mona que eras..." son algunos de los mensajes que pueden leerse en sus post. Algunos, incluso, se plantean que pueda tener un trastorno alimenticio.

Un rostro más afilado

Su rostro, como vemos, también ha experimentado un gran cambio, pues ahora está mucho más afilado.

Amelia se defiende: "Soy así"

Ante el aluvión de comentarios, Amelia salió en su propia defensa con un mensaje que publicó en sus 'stories' de la mencionada red social.

"A ver, sí, estoy delgada, soy así. Como muy bien, hago deporte también, y me siento fuerte, porque si no, no podría entrenar todos los días como lo hago", ha dicho la que fue concursante del programa Bailando con las estrellas.