Amelia Bono, muy delgada (y en tanga) en Ibiza junto a su hermano José Bono

Amelia Bono lleva atrayendo la atención de todos varios meses por el cambio físico que ha ido experimentado. La hija del exministro socialista José Bono, que se está intentado labrar una carrera como 'influencer' en Instagram, ha adelgazado mucho últimamente, lo que está preocupando a algunos de los 'followers'.

Amelia –que está casada desde 2008 con Manuel Martos, con quien tiene 4 hijos– comparte en sus redes sociales fotos sobre moda, estilo de vida y viajes. También fotos de ella con poca ropa, lo que deja al descubierto su delgadez.

Esta semana, el tema de la ausencia de grasa en el cuerpo de Amelia ha vuelto a salir a relucir tras ser pillada en la playa junto a su hermano y el prometido de éste, Aitor Gómez.

Amelia Bono, muy delgada en las playas de Ibiza

Amelia Bono y su hermano José Bono han sido vistos en la isla de Ibiza. Llegaron el martes y pocas horas después ya les pudimos ver en la playa, tomando el sol y dándose baños con los hijos de ella. Tan solo falta Ana Bono para completar la reunión de hermanos, por lo que es previsible que llegue en los próximos días.

Al margen de la jornada playera, y como te hemos dicho, llamó la atención la delgadez y cuerpo fibrado de Amelia.

Amelia, delgada pero muy guapa

Tras pasar por cuatro embarazos y a sus 38 años, Amelia se cuida mucho, tanto por dentro como por fuera. Es usual verla en el gimnasio y comiendo sano.

Sin embargo, muchos de sus seguidores creen que se ha pasado con la dieta, y así se lo llevan diciendo meses. "No eres buen ejemplo", "demasiado delgada", "no me gusta, delgadez extrema" o "con lo mona que eras..." son algunos de los mensajes que pueden leerse en sus post. Algunos, incluso, se plantean que pueda tener un trastorno alimenticio, algo que ella ha negado en repetidas ocasiones: "Simplemente, soy así".

¿Qué opinas?