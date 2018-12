La supuesta amante de Chiquetete, expulsada de malas formas del tanatorio

Inma Cuevas, la supuesta amante de Chiquetete, fallecido este domingo a los 70 años a causa de un problema coronario, quiso darle el último adiós a quien fue su gran amor. No obstante, su visita no gustó a Carmen Gahona, la viuda de éste, que la acabó echando'.

"Yo soy una señora. Yo vengo porque me he enterado, es muy buen amigo mío, yo sabía que esto iba a pasar" dijo Cuevas a las puertas del tanatorio. Según la supuesta amante, Gahona se levantó y estalló en cólera cuando le vio aparecer. "Yo tengo más educación y vergüenza, entonces me he ido. Le he dicho mira, yo entiendo que estés dolida porque es tu pareja, nos marchamos y punto", contó ella.

"Solamente me he despedido de él, le he dado el pésame a su hijo Fran y ya está. Si a ella le da rabia que yo haya ido, lo siento, yo no tengo culpa", dijo Cuevas, recoge 'Lecturas'.

La supuesta amante contó también que era consciente de que Chiquetete "estaba malito y abandonado".

A la capilla ardiente del cantante se han acercado numerosas caras conocidas como María del Monte, Pepe 'el Marismeño' o Alba Molina.