Amaia Salamanca, sin filtro en 'La Resistencia': habla de sexo y critica a Piqué

Amaia Salamanca acudió este martes a 'La Resistencia', el programa que presenta David Broncano en Movistar+. Allí habló de sexo, de dinero y criticó abiertamente a Gerard Piqué.

Llama "virus" a Piqué

La actriz comenzó echando la bronca, de broma, al presentador por haber pospuesto su entrevista una semana. Amaia contó que ella estaba invitada para acudir el pasado jueves, pero el programa la llamó para decirle que tenían que pasarlo a la semana siguiente por un invitado. Más tarde, se enteró de que esa persona era Gerard Piqué.

Ha entrado un virus porque ha venido alguien del Barça

"Me has dado una patada para traer a Piqué. Y no solo eso, es que el jueves era mi cumpleaños. Para mí era muy emocionante venir aquí. Pero aquí estoy, para que veas que no tengo ningún tipo de rencor, hijo de p…", dijo ella, de broma.

Broncano, con su habitual sentido del humor, se intentó defender diciendo que el encargado de los invitados debía haberse inventado una excusa, "como que ha entrado un virus a plató". "Hombre, ha entrado un virus porque ha venido alguien del Barça", contestó la intérprete, dejando a todos sin palabras.

La pregunta del sexo y el dinero

Amaia, que había acudido al programa para presentar la película Lo dejo cuando quiera, se enfrentó a las ya clásicas preguntas de Broncano sobre dinero y sexo. Desde hace unos meses, el presentador da opción a contestar a una de las dos: ¿cuánto dinero tienes en el banco? o ¿cuánto has follado en el último mes?

"Eeeee... ¿con la misma persona, no?", preguntó ella. "La pregunta es en valor absoluto, en total", matizó él. "¡Diez!", dijo finalmente Amaia, sin especificar si se refería al sexo o al dinero. Es evidente que se refiere a lo primero, ya que tiene más de 130 millones en el banco.

Cabe destacar que a la actriz no le puede ir mejor en el terreno personal: es feliz junto a Rosauro Varo y sus dos hijos, Nacho y Olivia.

