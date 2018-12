Amaia Romero, sobre las imágenes de su ruptura con Alfred: "Me parece como algo superinhumano"

Amaia Romero ha lanzado este 18 de diciembre un breve adelanto de lo que será su primer trabajo musical. Bajo el título 'Un nuevo lugar' y una 'canción' que apenas dura dos minutos, la ganadora de la pasada edición de Operación Triunfo ha hecho una radiografía del lo que será su nuevo mundo, tras la salida de la academia y afrontando una carrera musical en solitario.

Con motivo de este lanzamiento -que acumula ya más de medio millón de visualizaciones en Youtube-, Amaia ha concedido una entrevista al medio especializado en música Jenesaispop en la que cantante natural de Pamplona se ha sincerado y ha hecho un repaso tanto de su vida profesional como personal.

Sobre esto último, Amaia ha reconocido haber pasado momentos "duros", sobre todo durante Eurovisión y cuando ha salido su ruptura con Alfred, haciendo referencia al momento en el que la revista Lecturas publicó en exclusiva las imágenes de ambos dejando la relación.

"Este momento fue como... pena por la sociedad. A mí al final me da igual, tampoco estaba matando a nadie, son momentos que todo el mundo tiene en su vida. Sí que es verdad que joder… no tienen respeto. Me pregunto hasta qué punto es legal. Me pregunto en qué momento ves a una persona llorando y te pones… Me intento imaginar el momento de que una persona está ahí con una cámara de fotos, viendo a dos personas pasándolo mal… y me parece impensable. Me parece como algo superinhumano", ha confesado Amaia.

"Me dio bastante rabia"

Amaia reconoce a Jenesaispop que durante ese día en el que Lecturas publicó esas imágenes, se sintió "humillada" y que le dio bastante "rabia" que salieran a la luz cosas "tan personales".

Sobre el hecho de haberse convertido en un fenómeno de masas tras -y durante- su salida de Operación Triunfo, Amaia ha confesado que se siente la misma persona y que por eso se le hace "bastante raro". Asegura, además que, no ha cambiado nada, pero confiesa que hubo temporadas que he estado un poco gilipollas, en plan que se me subió un poco a la cabeza".

Sobre su primer disco

La ganadora de OT también ha aprovechado para dar pistas sobre lo que será su primer sencillo. Un trabajo del que, reconoce, no haber elegido aún ni el nombre ni el primer single. "Estamos barajando entre varios temas".

Durante el proceso, ha contado con Raúl Refree, productor discográfico, músico y compositor, que trabajó junto a Rosalía en Los Ángeles, primer disco de la catalana. "Es una pasada. Es versátil pero tiene su firma en cada cosa que hace. Aunque haga cosas distintas, se nota que está como productor".