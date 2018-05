La nueva polémica de Amaia de ‘OT’ y su actuación en Primavera Sound

Las axilas de la exconcursante de ‘Operación Triunfo’, Amaia Romero, han sembrado una nueva polémica en torno a la joven después de que haya publicado una imagen en Instagram en la posa con un vestido de tirantes y mostrando sus axilas sin depilar.

Rápidamente se ha generado un debate en las redes sociales acerca de los cánones de belleza, la libertad femenina y si es higiénico o no llevar vello. En el perfil de Instagram de Amaia se pueden leer críticas como éstas: “El vello en otro lado es cuestión estética, pero en la axila es higiénica, tanto para mujeres como para hombres y sobre todo en verano”, “A mi me dan asco los pelos en los sobacos”, “Un poco de higiene por favor ¡¡¡¡¡¡”, o “Que se depile que no sea guarra y ya está déjate de sigo XXI y tonterías que es por higiene pura y educación”.

Sin embargo, ha recibido también muchos mensajes apoyándola: “¿Dónde pone que las mujeres se tengan que depilar y los hombres no?”, “Eres el referente que realmente merecemos”, “¡Viva la libertad de la mujer y fuera los malditos cánones de belleza absurdos!! Amaia, eres una gran artista y mejor persona!!”, “Qué preciosa eres dios” o “Ole por ella que haga con su cuerpo lo que le dé la real gana. Y a los que dicen que les da asco ole también. Y a los que les gusta también. Porque igual que se entiende que cada uno es libre para hacer lo que quiere, cada uno es libre para pensar lo que quiera y no podéis imponer ese pensamiento ni los demás que sean a nadie. Hay que respetar lo que se hace y lo que se piensa por igual. No imponer pensamientos. Así que todos contentos y ya está, no hay que discutir nada, sino aceptar cada pensamiento y allá cada uno mismo!”.

No es la primera vez que Amaia se pone reivindicativa y se muestra en contra de que las mujeres tengan que depilarse. Cuando aún estaba en la Academia de OT, el dijo a su compañera y amiga Aitana. “¿Sabes qué? Que no me voy a depilar las piernas porque las mujeres también tenemos pelo. Tengo muchísimo pelo pero me la suda”.

También declaró en una ocasión: “No es que a las mujeres nos obliguen a maquillarnos o depilarnos pero es difícil no hacerlo en la sociedad que vivimos” y explicó: “Las mujeres nos tiramos pedos, hacemos caca, tenemos pelo, sudamos y todo lo que hace un hombre y el ser humano”.

Amaia, de OT, también nos ha dado una gran sorpresa este lunes por otro motivo. Otro de los titulares que ha acaparado la joven pamplonica es que actuará el próximo jueves, 31 de mayo, en el festival Primavera Sound 2018, que se celebra del 28 de mayo al 3 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona .

La joven lo hará acompañada de la Free Fall Band, en el escenario Hidden Stage a las 20.30 horas. Para la ocasión, ha preparado un repertorio exclusivamente de versiones. Será la primera actuación de Amaia tras su paso por Eurovisión donde actuó con su novio Alfred. Por su parte, el también exconcursante de OT actuará en el festival Arenal Sound, que tendrá lugar del 31 de julio al 5 de agosto en la playa de Burriana, Castellón.

La joven sigue derrochando espontaneidad y naturalidad, la clave de su éxito. Otra de las imágenes que publicó hace unos días en Instagram, en la que posaba con un bañador rojo a modo de ‘Vigilante de la playa’, la llevó también a ser catalogada por algunos de sus seguidores como “el mejor culo de España”. Por su parte, su pareja Alfred le escribió: “Me gusta tu cucu”.

