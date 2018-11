Se confirma la ruptura: Amaia Romero dejó a Alfred García hace un mes

Después de semanas de incesantes rumores de ruptura de la pareja y de ver a Amaia Romero sacando sus pertenencias de casa de Alfred García en una caja en la que se leía ‘Esta caja es la de Amaia’, como pudimos ver en la portada del pasado lunes en la revista ‘QMD’, ahora se confirma que definitivamente la pareja ha roto.

La decisión de poner fin a la relación fue de Amaia y la tomó hace un mes, según ha publicado la revista ‘¡Hola!’ a través de fuentes cercanas a la pareja. A pesar de haber tomado caminos diferentes, parece que no han acabado mal tras el fin de la relación.

La noticia de la ruptura era casi un secreto a voces ya que no se les había vuelto a ver juntos y en la gala ‘People in red’ contra el sida, que se celebró en Barcelona, cada uno posó por separado en la alfombra roja. Además, enlas redes sociales no subieron ninguna foto de ellos dos juntos, sino de cada uno por su lado con otros famosos o amigos de ‘OT’.

Ver esta publicación en Instagram Familia. @agoney @anaguerra_ot2017 @peopleinredgala Una publicación compartida por alfredgarcia (@alfredgarcia) el 19 de Nov de 2018 a las 3:28 PST

A pesar de existir varios indicios de ruptura, las declaraciones de Amaia en la mencionada gala volvieron a hacer dudar acerca de si la pareja había roto o no, se trataba de una crisis o seguían juntos y eran todo especulaciones. “Mi relación con Alfred es muy especial y siempre lo ha sido. Yo estoy muy bien con él, no tengo ningún problema”, señaló la cantante.

Amaia y Alfred están centrados en sus respectivos discos

Ahora Amaia está centrada en su carrera musical. Está preparando su primer disco, para el que todavía no hay fecha de salida, y la semana pasada se conocían las dos colaboraciones que ha hecho, una con Rozalén y otra con el grupo Carolina Durante.

Por su parte, Alfred García ya ha cerrado los temas del que será su primer disco '1016', que ha grabado él mismo, y muy pronto se podrá escuchar, según se puede ver a través de su cuenta de Instagram.