Amaia Romero recoge sus pertenencias de casa de Alfred: ¿se confirma la ruptura?

Cada vez van saliendo más detalles o fotos que apuntan a una ruptura sentimental de la pareja formada por Amaia Romero y Alfred Garcia, ex concursantes de ‘Operación Triunfo’, a la que sus fans ‘apodaron ‘Almaia’.

Este lunes la revista ‘QMD’ ha publicado unas imágenes en las que se puede ver a Amaia llevándose sus pertenencias de la casa de Alfred en una caja con una etiqueta en la que se lee: “Esta es la caja de Amaia”. Después, la extriunfita cogió un taxi y puso rumbo a su casa.

El pasado 20 de noviembre, ‘Look’ publicaba que los dos jóvenes habían roto su relación. Sin embargo, Amaia respondió así ante los medios cuando le preguntaron por ello en la gala contra el sida People in Red que se celebró en Barcelona: “Mi relación con Alfred es muy especial y siempre lo ha sido”.

Cuando los periodistas le insistieron en que si entonces no había ruptura, la pamplonica y ganadora de ‘OT 2017’ señaló: “Yo estoy muy bien con él la verdad, no tengo ningún problema” y añadió “Los rumores van surgiendo y también dicen muchas otras cosas. No lo sé, no me importa, al final voy a seguir actuando con normalidad y naturalidad que es lo que siempre he hecho y no voy a dejar de hacerlo”.

Mientras los dos jóvenes siguen sin confirmar la ruptura, Amaia está centrada en la música. Acaba de regresar de Nueva York donde ha grabado su primer disco para el que aún no tiene fecha de salida al mercado. Mientras, está dando a conocer su primer single, ‘Perdona (ahora sí que sí)’, en el que ha colaborado el grupo Carolina Durante.