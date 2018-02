Amaia, de OT, mete la pata de nuevo y revela que están grabando un documental

La ganadora de ‘Operación Triunfo’ 2017, Amaia Romero lo ha vuelto a hacer. Fruto de su naturalidad y espontaneidad ha tenido un nuevo despiste y se ha ido de la lengua, revelando en el programa de ‘La Mañana de TVE’ un secreto que estaban preparando los concursantes de ‘OT’ y la productora.

Mientras estaban maquillando la pamplonesa para entrar en el plató de TVE, el copresentador Jota Abril se ha acercado a la cantante y le ha preguntado por una cena que habían tenido algunos de los concursantes, cuya existencia se ha sabido por unas imágenes que han publicado los jóvenes en las redes sociales. Así contestaba Amaia de España: “Estábamos Ana, Aitana, Miriam Alfred y yo pero también era para el documental este que se va a hacer. No sé si se puede decir eso, ¿no?”.

Amaia: “Siempre me pasa lo mismo. Madre mía, no sé dónde meterme”

Unas palabras que han provocado la risa de María Casado que estaba escuchándola. Jota trataba de salir del paso: “Como no sabemos si se puede decir o no, no lo alargamos más y ya está”. Sin embargo, Amaia, consciente de su metedura de pata, trataba de arreglarlo y excusarse: “Siempre me pasa lo mismo. Madre mía, no sé dónde meterme”.

Rápidamente, los seguidores del talent show y fans de los concursantes han recibido la noticia con una gran sorpresa y emoción por saber que aún queda ‘OT’ para rato. Gestmusic es la productora que está llevando a cabo la grabación del documental que incorporará los mejores momentos de los concursantes durante su estancia en la Academia y sus mejores actuaciones. Además se podrán ver momentos fuera de la Academia, como la cena que tuvieron los cinco finalistas ayer.

La emotiva llamada de Alfred

La entrevista de Amaia enTVE ha tenido un elemento sorpresa más, la llamada de su novio Alfred en directo, explicando qué es lo que más le gusta de ella. El joven ha comenzado comentando que tenían gustos musicales muy parecidos y que le llamó mucho la atención la cultura musical de Amaia: “Compartíamos un montón des gustos musicales, música que nadie conoce y ella los conocía y eso me llamo muchísimo la atención, artistas catalanes que son muy locales y que ella conocía, ¡vaya cultura musical que tiene!”.

Después ha explicado cómo surgió el amor, fue a raíz de interpretar ‘City os Stars’ juntos: “Al final nos fuimos conociendo. Surgió la química para mí, porque es una canción que nos unió mucho”. Mientras Alfred hablaba, la cara de enamorada de la joven lo decía todo, y volvía a hacer alarde de su inocencia:“¿Pero esto lo sabía él?”, enterándose en ese momento de que Alfred estaba compinchado con el programa. Jota le respondía: “Claro lo sabía él y más gente”.

Una entrevista cargada de sorpresas: “Pensé que iba a ser una entrevista normal”

Otro de los momentos emotivos, que ha llevado a la joven a terminar llorando de la emoción ha sido cuando a Amaia le han puesto un vídeo en el que sus profesores de piano hablaban de ella y de su gran talento. Una sorpresa que no se esperaba.

También le han puesto a Amaia un mensaje muy bonito de Roberto Leal, presentador de 'OT', que ha confesado que se ha guardado de recuerdo el sobre del programa y la cartulina en la que decía que la joven representará a España en Eurovisión y además ha señalado que se metió confeti del programa.

Después le ha seguido un directo con sus amigos de Pamplona, que le decían lo mucho que la quieren y la echan de menos. Los jóvenes se despedían cantándole la canción de ‘Tómbola’. “Os lo prometo que esto no me lo esperaba para nada, pensé que esto iba a ser una entrevista normal. Me ha encantado”, ha confesado emocionada la joven.