Amaia Montero y su misterioso problema de salud: "No me encuentro bien, hasta pronto"

Amaia Montero es asidua a 'liarla' en redes sociales. La cantante, que tuvo un reciente encontronazo con Malú, pareja de Albert Rivera, ha vuelto a dar que hablar.

La excantante de La Oreja de Van Gogh ha decidido retirarse de su actividad pública este lunes. ¿La razón? Aún se desconoce.

Amaia Montero se retira de las redes sociales por problemas de salud

El 22 de marzo, Amaia propuso hace un directo para sus fans: "Estoy pensando en hacer un live... ¿Qué canción o canciones os gustarían? Aunque no sean mías... Versiones, no sé... ¿Qué os parece?". Como era de esperar, hubo muchas propuestas y comentarios, cerca de 2.000. Sin embargo, la ilusión se desvaneció tres días más tarde.

Estoy pensando en hacer un live ...que canción o canciones os gustarían???aunque no sean mías...versiones no se ...que os parece??? — Amaia Montero (@AmaiaMontero) March 22, 2020

Tres días después, el 25 de marzo, y tras numerosos mensajes de apoyo y cariño, la cantante avisaba de que no iba a poder hacer tal directo: "!Hola a tod@s... Respecto al live que comenté y que me hacia tanta ilusión al igual que a vosotros por todas vuestras respuestas, comentarios y cariño que he podido sentir, os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo. Mucha fuerza y todo mi amor a todos".

Hola a tot@s...respecto al live que comente y que me hacia tanta ilusión al igual que ha vosotros por todas vuestras respuestas comentarios y cariño que he podido sentir,os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo ,mucha fuerza y todo mi amor a todos❤️ — Amaia Montero (@AmaiaMontero) March 25, 2020

Tras estos mensajes, y desde entonces, Amaia ha publicado frases como "rendirse no es una opción". Este lunes, sin embargo, decidía retirarse de las redes sociales por un tiempo con un "hasta pronto"

La cantante asegura así no sentirse en condiciones de seguir respondiendo a sus fans. Esperemos que, sea lo que sea, se recupere pronto.