Tras acusarla de “borracha” sobre el escenario, Amaia Montero da su versión

La cantante vasca se convirtió en Trending Topic el pasado lunes después de que se hicieran virales varios vídeos de su concierto del pasado sábado en las fiestas de San Antonio de Renedo, Cantabria.

Muchos de sus fans tacharon el concierto de “bochornoso”, “patético” o “lamentable” por la actuación de Amaia Montero sobre el escenario. Su estado fue muy criticado, así como sus gallos o el entrar a cantar a destiempo. Incluso en medio de los abucheos y silbidos, se podía oír a una persona gritarle “borracha”. Después más personas comentaron que la cantante se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Amaia desmiente que estuviera borracha y alega problemas de sonido

Después de esta lluvia de críticas, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh ha querido dar su propia versión de los hechos, negando la mayor: “A mí me gusta dar la cara como lo estoy haciendo ahora. Era evidente, evidentísimo, que tuve problemas de sonido. Es bastante habitual que esto ocurra, porque por eso estamos en directo”, señaló el pasado lunes en el programa ‘Cazamariposas’.

Además de incidir en los problemas técnicos, desmintió también que recibiera abucheos: “Hubo problemas de sonido. De ahí, a todo lo que se está comentando, me parece atrocidad, una barbaridad (…) Que si Amy Winehouse, que si abucheos… Abucheos no hubo, te lo aseguro. Es más, es que a mí te diré que nunca me han abucheado. No sé cuántos conciertos he hecho en mi vida, pero jamás se ha hablado tanto”.

Amaia cree que todo esto forma parte de una campaña contra ella de sus detractores a los que les ha mandado un mensaje: “Por favor, lo único que pido a todos mis haters, que lo den todo de una, que lo digan ya todo de una. Entre mi transformación de cara y esto, me han llamado de todo”.