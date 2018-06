El lamentable espectáculo y estado de Amaia Montero en un concierto que ha enfadado a sus fans

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, ha provocado un tremendo enfado entres sus seguidores después de su bochornosa actuación en las Fiestas de San Antonio de Renedo, en Cantabria.

A la cantante vasca le han caído las críticas y los fans han calificado su actuación de “vergonzosa”, “lamentable” y “patética”, en la que señalan que soltó gallos, entraba a destiempo a cantar, hubo interrupciones constantes, discutió con su propia banda en medio del concierto, hubo problemas de sonido. Pero lo que más se ha comentado, es el estado en el que iba Amaia Montero, ya que le costaba hablar bien.

En uno de los momentos en los que parece darse cuenta del desastre que está siendo todo, se dirige a su banda en inglés: This is a disaster, guys. This is an absolute disaster. I don’t know where I am. No, no, guys, no!”. (“Esto es un desastre, chicos. Esto es un desastre absoluto. No sé dónde estoy. No, no, tíos, no”).

Después, se quita el micrófono de nuevo y pregunta al público: “¿Están tocando en otro tono sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no?”. Amaia se pone a discutir sobre el escenario con su teclista. Le dice, en inglés: “No, no, no, no. Para, para. No soy yo. ¡Sí! ¡Todo el mundo! ¡No soy yo!”.

A continuación, Amaia se pone a presentar a los componentes de la banda. “Voy a aprovechar para presentaros a mi superbanda, que son maravillosos”, algo que parece decir con ironía, y añade: “Pero debido a la agenda que tenemos, no hemos podido ensayar demasiado”. Sin embargo, la banda no parece enterarse de que les está presentando y siguen tocando, por lo que ella exclama: “¡No, y siguen! Os los voy a presentar a mitad de concierto…”, remata.

El público no cabe en su asombro del lamentable panorama que está presenciando y algunos comienzan a enfadarse, la pitan y se oyen algunos abucheos. En otros, despierta las carcajadas por los que están viendo. Incluso, como se oye en el vídeo, una joven le suelta: “¡Mañana sales en todos los zapping, que lo sepas!” y otra persona le grita “borracha”.

Desde luego no se trata de un buen inicio de gira de la presentación de su nuevo disco, ‘Nacidos para creer’, y no es la primera vez que su estado sobre el escenario ha sido comentado. En el año 2009, durante una gala de premios de Los 40 Principales también se comentó su extraño modo de hablar y actuar. Ella explicó después que se debió a unos ansiolíticos que estaba tomando para superar una mala etapa.