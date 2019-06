Amaia desvela intimidades en 'La Resistencia': habla de dinero, de sexo y de su extraña familia

Amaia Romero, conocida por haber participado en 'Operación Triunfo' y haber sido la representante de España en Eurovisión el pasado año, acudió este martes a 'La Resistencia', de Movistar+.

La cantante, que estrena nuevo single, estuvo tan carismática y tímida como de costumbre, y reveló numerosas intimidades al presentador, el querido David Broncano. Te contamos lo más destacado de su entrevista.

Su (extraña) familia

Amaia confesó que su familia es un tanto rara, sobre todo por los nombres que tienen sus cinco miembros.

Su padre de llama Ángel y su madre Javiera. Y sus hermanos son Ángela y Javier; y ella se llama Amaia, que en euskera significa "final". Un juego de nombres que dejó muy loco a Broncano: "Tus padres están muy locos, eh".

"Yo de pequeña no era consciente del juego de nombres, pero cuando crecí y me di cuenta pensé que vaya mierda", dijo ella.

Dinero y sexo

Amaia no quiso dar datos concretos del dinero que tenía ni del sexo que practicaba, pero dio a entender que no le va nada mal en ambos campos.

Tengo más dinero del que debería

"Para mi edad tengo (20) más dinero del que debería, y para lo bastante poco responsable que soy", matizó.

En cuanto a las relaciones sexuales, apuntó: "Estamos a 4 de junio, todavía no he folla'o (...) No voy a decir lo que lo he hecho en el último mes porque los fans están muy locos, y no sé lo que podría pasar".

Recordemos que Amaia sale con Diego Ibáñez, integrante del grupo Carolina Durante.

¿Se avergüenza de su actuación en Los Goya?

Hubo un momento de la entrevista en el que David comenzó a reproducir canciones de la joven, y ésta estaba súper nerviosa por si ponía una en concreto. Al final, y tras mucho desconcierto, se reveló que Amaia no quería, bajo ningún concepto, que el presentador pusiera la que cantó en Los Goya, no sabemos muy bien por qué.

Y esto es todo. ¿Qué opinas de Amaia? A nosotros nos encanta, la verdad.