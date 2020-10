Amaia, Ariana Grande y Karol G. brillan con sus nuevas canciones (videoclips y letras incluidos)

Es viernes y esto significa varias cosas: por fin comienza el fin de semana, hay novedades en las tiendas online de moda y los artistas lanzan nuevos temas musicales.

Hoy nos vamos a detener en lo último porque hay mucha tela que cortar: no sólo vuelve nuestra Amaia Romero, sino que dos artistazas más del panorama musical internacional lo están petando con sus nuevos videoclips. Te lo contamos.

Amaia Romero vuelve con 'El encuentro' junto a Alizz

Tras meses desaparecida, nuestra querida Amaia Romero ha vuelto. La ganadora de OT 2017 ha regresado este viernes para presentar su nueva canción, El Encuentro, en la que colabora el músico, DJ y productor Alizzz.

Vemos que el videoclip está inspirado en la ruta del bakalao de los 90 y cuenta como escenario la costa catalana. A nosotros nos ha encantado, y Amaia no puede lucir más guapa con ese minivestido bicolor de piel. ¿Qué opinas?

Letra de 'El encuentro'

Qué vamos a hacer

Qué vamos a hacer

Qué casualidad que te he encontrado

Qué haces por aquí cuánto ha pasado

Un deja vu creo que lo he soñado

Qué tal va todo

Cómo has cambiado

He pensado en ti más de la cuenta

El corte nuevo así qué bien te queda

Te acuerdas de la última noche aquella

Tú has dejado el curro pero estás contenta

Nos encontramos pasado un año

sin saber de los dos

Qué vamos a hacer (x 2)

No lo buscamos pero sucedió

y ahora qué hacemos tú y yo

Sales, pa'fuera conmigo

Fumamos, nos contamos nuestro líos

Nos vamos, estás cansado de este sitio

Mejor algo tranquilo

He pensado en ti más de la cuenta

El corte nuevo así qué bien te queda

Te acuerdas de la última noche aquella

Te has dejado el curro pero estás contenta

Qué vamos a hacer

Nos encontramos pasado un año

sin saber de los dos

Qué vamos a hacer (x 2)

No lo buscamos pero sucedió

y ahora qué hacemos tú y yo

Karol G. lanza 'Bichota'

Karol G., una de las reinas mundiales del reguetón, regresa con 'El encuentro', cuya letra es un poco floja. Los estilismos y la puesta de escena del videoclip son sobresalientes, pero lo cierto es que esperábamos más:

Letra de 'Bichota'

Salgo acicalá' de pie' a tope

Porque puede ser que con el c*lo mío te toque (Oh)

Me siento bichota sin salir del bloque (Ah)

To' me quieren partir y no tienen con qué

Roncan, pero no pueden con mi pum-pum, con mi pum-pum

Y si hay alguien que me rompa

Porque no pueden con mi pum-pum

Con mi pum-pum, con mi pum-pum

Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete

No' dimo' par de botella' y ahora estamo' al garеte

Yo también tengo una jeepeta

La tеngo fuleteá' con to'a mi' shortie'

Dejamo' el miedo en la gaveta, ah-ah

Cuida'o con lo que suba' al story

Y adivina quién viene por ahí

Viene Juana, viene Mari

To'a la' babie' quieren party

Un comentary fuera 'e lugari

Y te vamo' a romper, yeah-yeah-yeah-yeah

Salgo acicalá' de pie' a tope (Ey)

Porque puede ser que con el c*lo mío te toque (Eh)

Me siento bichota sin salir del bloque (Ah)

To' me quieren partir y no tienen con qué

Roncan, pero no pueden con mi pum-pum, con mi pum-pum

Y si hay alguien que me rompa

Porque no pueden con mi pum-pum

Con mi pum-pum, con mi pum-pum

Roncan, pero no pueden con mi pum-pum, con mi pum-pum

Y si hay alguien que me rompa

Porque no pueden con mi pum-pum

Con mi pum-pum, con mi pum-pum

Perreando duro, le gusta mi c*lo

Hace tiempo te 'toy esperando

No sé tú, pero yo aquí pensando (Ah)

No hace' na' pa' lo que está' roncando (Oh)

Tú pa' darme like en el Insta ere' veloz (Eh)

Pero se rumora por ahí que ere' preco'

Por má' que me tiren, no cojo lucha

La que me fronteó de aquí no se escucha (Ja)

Salgo acicalá' de pie' a tope (Ey)

Porque puede ser que con el c*lo mío te toque (Eh)

Me siento bichota sin salir del bloque (Ah)

To' me quieren partir y no tienen con qué.

Ariana Grande regresa con 'Positions', un adelanto de su nuevo álbum

Nuestra adorada Ariana Grande saca el primer single y videoclip del que será su nuevo disco y que se titulará igual que su nuevo lanzamiento: 'Positions'.

'Positions' será así su tercer álbum de estudio de los últimos tres años. Anteriormente lanzó 'Sweetener' en 2018 y 'Thank u, next' en 2019.

Míralo y dinos qué te parece:

Letra de 'Positions'

Heaven sent you to me

I'm just hopin' I don't repeat history

Boy, I'm tryna meet your mama on a Sunday

And make a lotta love on a Monday (Ahh-ah)

Never need no (No), no one else, babe

'Cause I'll be

Switchin' the my positions for you

Cookin' in the kitchen and I'm in your bedroom

I'm in the Olympics way, I'm jumping through hoops

Know my love infinite, nothin' I wouldn't do

That I wouldn't do, switchin' for you

Perfect, perfect

You're too good to be true (You're too good to be true)

But I get tired of runnin', f*ck it

Know I'm runnin' with you (With you)

Said boy, I'm tryna meet your mama on a Sunday

And make a lotta love on a Monday (Ahh-ah)

Never need no (No), no one else, babе

'Cause I'll be

Switchin' the my positions for you

Cookin' in thе kitchen and I'm in your bedroom

I'm in the Olympics way, I'm jumping through hoops

Know my love infinite, nothin' I wouldn't do

That I wouldn't do, switchin' for you

Cookin' in the kitchen and I'm in your bedroom

I'm in the Olympics way, I'm jumping through hoops

Know my love infinite, nothin' I wouldn't do (Nothin')

That I wouldn't do, switchin' for you

This some shit that I usually don't do (Yeah)

But for you I kinda, kinda want to (Want to)

'Cause you're down for me and I'm down too (And I'm down too)

Yeah, I'm down too

Switchin' the positions for you

This some shit that I (Yeah) usually don't do (Don't do)

But for you I kinda, kinda want to (Want to)

'Cause you're down for me and I'm down too

Switchin' the my positions for you

Cookin' in the kitchen and I'm in your bedroom

I'm in the Olympics way, I'm jumping through hoops

Know my love infinite, nothin' I wouldn't do (Do)

That I wouldn't do, switchin' for you

Cookin' in the kitchen and I'm in your bedroom

I'm in the Olympics way, I'm jumping through hoops

Know my love infinite, nothin' I wouldn't do (I wouldn't)

That I wouldn't do, switchin' for you (Ahh)

Yeah

Ahh, yeah

Ahh (Ahh), yeah.