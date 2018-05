Amaia y Alfred tras el festival: "El puesto es un poco mierda" y "Eurovisión es postureo"

Amaia Romero y Alfred García, los representantes de España en Eurovisión 2018, tenían claro desde un primer momento que no iban a ganar.Tras conocerse la victoria de Israel y la posición de nuestro país, la 23 de 26, obteniendo 61 puntos, la pareja ha hecho su valoración.

“El puesto es un poco mierda, la verdad”, ha señalado la joven navarra a la prensa española, haciendo gala de su habitual espontaneidad. Después ha sido el catalán el que ha dado su opinión: “Ya lo decíamos: daba igual. Es lo que decíamos en cada entrevista”.

A pesar de ello la pareja está contenta por el trabajo realizado. "Era muy difícil", ha indicado Amaia. También ha desvelado que la canción ganadora de Netta no estaba en su lista de favoritos: "Es una canción que está bien, pero no es de mis favoritas. Me ha encantado SuRie, la de Gran Bretaña. Me ha gustado cómo ha reaccionado al espontáneo. De repente hemos oído como una voz y hemos dicho '¿qué ha pasado?'”.

La pareja tuvo oportunidad de hablar con la representante de Reino Unido: "Nos ha contado que no ha querido repetirlo para no darle el gusto a la persona. Yo creo que ha sido una buena reacción y que lo ha hecho correctamente", ha señalado Alfred.

Amaia critica el postureo que hay en Eurovisión

Amaia y Alfred se han sentido muy apoyados por sus fans y la pareja se ha mostrado muy agradecida por las decenas de mensajes de cariño y apoyo que han recibido de muchas personas, también de sus compañeros de la Academia de ‘Operación Triunfo’. "Nos hemos quedado muy contentos con la actuación que hemos hecho", ha declarado la joven.

Sin embargo, al preguntarles si repetirían experiencia, Amaia ha respondido con un rotundo no. "No porque no me haya gustado, porque me lo he pasado muy bien. Pero creo que es algo que se vive una vez en la vida". Después ha explicado: "Es todo bastante postureo. Igual se malinterpreta... Es una experiencia, pero hay bastante... Pues eso, postureo. Parece un poco los 'Juegos del hambre'. Se vive una vez en la vida y ya está".

Por su parte, Alfred ha desvelado que las polémicas que han girado en torno a él no le han afectado para nada: “Si me ha subido en 50.000 los 'followers' en Instagram!". "Ahora vamos a ponernos a trabajar cada uno en nuestras cosas individuales", ha añadido Amaia.

Los mensajes de apoyo a la pareja se han convertido en trending topic en España con el hashtag #GraciasAmaiaYAlfred, y a ellos se han sumado el de muchos famosos y antiguos compañeros de los concursantes de Eurovisión en la Academia de 'Operación Triunfo', como el que ha escrito Agoney en su Twitter: "Y que más da el puesto?? Yo disfruté mucho viendo a @Amaia_ot2017 y @Alfred_ot2017 ?? GRANDES!!!! Un brindis por ellos!!??".