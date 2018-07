Bárbara Rey defiende a Corinna y la nueva novia de Escassi, hija del multimillonario Abel Matutes

Las primeras imágenes de Álex Lequio

El joven, de 26 años, ha sido fotografiado junto a sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio, por Nueva York. Álex se encuentra luchando contra la enfermedad del cáncer en un centro especializado en esta enfermedad en Estados Unidos. Sus padres son su principal apoyo y su madre no se ha separado de él en estos cuatro últimos meses.

Justo antes de que saliera a la luz la portada de 'Lecturas', Álex publicaba su primera imagen en las redes sociales, en la que se le ve feliz con sus padres, junto a sus primeras palabras.

Bárbara Rey defiende a Corinna: “Hay que pedir cuentas a quien deba darlas”

Después de que hayan salido a la luz las conversaciones de Corinna, Bárbara Rey la defiende: “Es injusto que ataquen a Corinna, hay que pedir cuentas a quien deba darlas… En el programa querían dejarla como a una prostituta y me parece algo denigrante”.

Después añade: “No sé si sabría que le estaban grabando o no… A lo mejor no ha tenido más remedio que hacerlo porque se ha visto en la obligación. A veces si uno tiene miedo, quién sabe… El miedo muchas veces te hace tomar medidas que no tomarías si no lo tuvieras”.

Sin embargo, al preguntarle por su historia persona, no quiere responder a si le han perjudicado los rumores que la relacionaron con el rey Juan Carlos a la hora de trabajar: “Me lo voy a reservar. Me reservo lo que siento y lo que pienso”.

Además podemos ver a la exmujer de Ángel Cristo en traje de baño después de haber perdido 11 kilos tras ponerse en manos de especialistas y estar a dieta un mes y medio. (Semana).

Las vacaciones de Carlota Casiraghi a un mes de dar a luz

Carlota Casiraghi se encuentra en la recta final de su embarazo, a tan sólo un mes de dar a luz a su bebé, fruto de su relación con Dimitri Rassam. La hija de Carolina de Mónaco está disfrutando de un verano en Saint-Tropez en compañía de sus hermanos, donde también han celebrado el 19 cumpleaños de Alexandra de Hannover. La fiesta tuvo lugar en el Club 55.

A Carlota le acompaña, además de su hermana Alexandra y su novio, Christian de Hannover y Alessandra de Osma, Andrea Casiraghi y su mujer Tatiana Santo Domingo, que también están con sus hijos (¡Hola!).

Álvaro Muñoz Escassi sale con la hija del multimillonario Abel Matutes

Tras su matrimonio exprés con la empresaria multimillonaria venezolana Raquel Bernal, el jinete, de 43 años, ha vuelto a encontrar el amor en otra mujer rica. Desde hace un año tiene una relación con Carmen Matutes, de 49 años, hija del empresario y banquero multimillonario Abel Matutues, que también fue alcalde de Ibiza en la época de Franco y exministro de Asuntos Exteriores durante el gobierno de Aznar. La fortuna de Abel está valorada en más de mil millones de euros.

La familia Matutes posee 50 hoteles de lujo en todo el mundo y factura 400 millones de euros al año. La nueva novia de Álvaro Muñoz Escassi controla los hoteles y discotecas más famosos de la isla de Ibiza como el Hard Rock Hotel y Ushuaïa, al que van muchos famosos. Carmen también dirigía la fundación que regaló el yate Fortuna al rey Juan Carlos, una embarcación que la familia compró en el año 2004. (Lecturas).

Mar Flores y Elías Sacal han vuelto

La modelo también se encuentra de vacaciones en Saint-Tropez con el empresario mexicano, Elías Sacal, con el que parece que se ha vuelto a dar una tercera oportunidadtras dos intentos fallidos.

La pareja está surcando los mares en un yate y les acompañan los hijos pequeños de Mar Flores, los mellizos Bruno y Darío, de 7 años. (¡Hola! y Diez Minutos).

Las sorprendentes palabras de Lucía Rivera sobre sus padres

La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera ha concedido unas sorprendentes declaraciones en las que asegura: “Para mí, son más padres mis abuelos que mis padres. A mi madre la adoro y me ayuda cuando estoy mal, pero, al final a la que llamo es a mi abuela, instintivamente”.

Lucía Rivera explica en la revista ‘¡Hola!’: “Mi madre se desvive por mí, pero está más ocupada con mi hermano Martín, y mi abuela tiene todo el tiempo del mundo. Mis abuelos significan la paz para mí”. También ha hablado de lo que significa para ella Cayetano Rivera, su padre adoptivo.

La joven está tratando de desligarse de la etiqueta de ser ‘hija de’ en su nueva etapa como modelo en París. Lucía está pasando unos vacaciones en Ibiza, donde la vemos presumir de estupenda silueta, donde se encuentra con Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’.

Los marqueses de Griñón, en “eterna luna de miel”

Carlos Falcó y Esther Doña han abierto las puertas de ‘Quinto Casa de Vacas’, que se encuentra en Toledo, con motivo de la celebración del primer aniversario de boda, que ya festejaron con un viaje a la Toscana.

En el reportaje vemos a la mujer del marqués de Griñón presumiendo de figura en bañador. La pareja asegura que se encuentra en “una eterna luna de miel”. Esther afirma: “Nuestra relación ha madurado y estamos disfrutando de una nueva etapa… Antes era todo nuevo y nos íbamos descubriendo día a día”.

Por su parte, Carlos Falcó apunta: “Hoy nos conocemos mejor y hemos aprendido a sumar nuestras opiniones y visiones diferentes, algo siempre enriquecedor para cualquier pareja”. (¡Hola!).

María Lapiedra y Gustavo González quieren tener una hija

La pareja vuelve a protagonizar otra portada de revista. Esta vez es un posado, nada de robados pactados como han hecho otras veces. María Lapiedra y Gustavo González hacen balance de sus primeros meses viviendo su amor lejos de la clandestinidad en la que han vivido 8 años y nos cuentan su deseo de casarse y de tener una niña juntos. El paparazzi tiene claro que a esa boda le gustaría que fueran sus hijos como invitados. (Diez Minutos).

Paula Echevarría se relaja en las playas de Cádiz

La actriz está viviendo su etapa más dulce, está enamorada y desde hace unos días relajándose y disfrutando del verano junto a su hija y los suyos en las playas de Cádiz, concretamente la hemos visto en La Barrosa.

La revista ‘Semana’ trae los diferentes trajes de baño que Paula Echevarría está luciendo en sus vacaciones.