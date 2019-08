¡Aloha! Las camisas hawaianas vuelven para conquistar tu armario

Ya lo decía mi abuela: "Todas las modas vuelven", y como buena abuela tenía razón. Este verano lo confirma la resurrección de lascamisas hawaianas, una prenda que causó furor durante décadas en la moda masculina pero luego cayó en el peor de los destierros.

¿Qué tiene que tener una camisa para ser considerada "hawaiana"? Lo primero es su estampado, tiene que tener motivos florales o dibujos de paisajes que nos recuerden a las islas del Pacífico. Lo segundo, y quizás menos conocido, un cuello abierto, con escote y solapas.

Las camisas de este verano no son exactamente idénticas a las que se llevaron en otras épocas, ahora los patrones son muy amplios siguiendo la tendencia de prendas oversize. Los hombros se llevan caídos y las mangas ya no se recortan, todo lo contrario, se dejan caer hasta casi alcanzar los codos. El resultado es como llevar una camisa de una talla mayor a la que corresponde, no ajustamos de ninguna manera la silueta, ni se nos ocurre meterlas por dentro de los pantalones.

Los tejidos también han evolucionado, ahora son mucho más frescos, ligeros y transpirables resultando prendas igual de cómodas para las altas temperaturas que cualquier camiseta.

Las tendencias en los estampados es el estilo vintage, utilizar telas que recuerden a las que se usaban durante los años 60. Este verano hacen furor los paisajes playeros, los motivos surferos y las referencias a los volcanes del archipiélago hawaiano. ¡Pero no nos olvidamos de las flores! Eso sería como cometer un pecado. Si no sabes por cual decantarte, recuerda que el hibiscus es la flor por antonomasia en este tipo de prendas. Durante este verano las flores se utilizan en grandes tamaños y se mezclan con enormes hojas de palmeras tropicales.

Continuamos con los colores de referencia. Prácticamente cualquier tono tiene hueco en esta tendencia. Por un lado nos encontramos con los azules que nos recuerdan a los océanos y a los limpios cielos de vacaciones. Pero también podemos elegir prendas con tonos tierra, e incluso arriesgarnos con algún tono fluorescente. Una buena apuesta es elegir una camisa cuyos colores recuerden a los atardeceres eligiendo entre la gama de ocres y amarillos.

¿Cómo podemos combinar bien una camisa hawaiana?

Muchas veces nos parece que la camisa hawaiana tiene mucha personalidad y nos da miedo utilizarla porque existe una delgada línea entre resultar hortera y estar a la moda. ¿Cómo podemos combinar bien una camisa de este tipo?

Si no te ves con un escote tan abierto recurre a las camisetas básicas para utilizar debajo. Estudia el estampado y elige el color más neutro posible, si puede ser el blanco mejor. Si no quieres prescindir de una imagen veraniega, elige una camiseta con escote en pico.

Las camisas hawaianas tienen mucho estampado así que los pantalones con los que las combines tienen que ser lisos y que no llamen mucho la atención para que no roben el protagonismo de la camisa. Un vaquero claro siempre es una buena elección.

Olvídate de la idea de que este tipo de camisas son sólo para ir a la playa. Si las combinas con un pantalón de vestir, por ejemplo un chino en color arena arremangado en los tobillos, le estarás dando una imagen más sofisticada.

Y si lo que quieres es ser el más trendy de todos... prueba a utilizarla con un traje. Si tienes una boda de verano, el resultado puede ser un look tan impresionante que lo único malo es que le robes el protagonismo a la novia.

¿Y para las mujeres?

El armario de la mujer no podía pasar por alto esta tendencia masculina y la ha adaptado a su propio estilo prácticamente sin hacer ningún cambio. Los colores, estampados y tejidos son idénticos a los que hemos estado hablando antes. Lo que se busca es esa imagen de "ladrona" de prendas, de haber rebuscado entre la ropa del novio o del padre para robar una camisa que incorporar en el outfit.

Por ello hay que elegir prendas muy holgadas, con mangas anchas y una largura extra. Si el resultado no te convence, elige aquellas propuestas que van anudadas por encima de la cintura o camisas con las mangas recortadas.

Las mujeres además cuentan con una revisión más de las camisas hawaianas y son los vestidos. Elige modelos veraniegos como los vestidos camiseros, que no dejan de ser camisas largas, o diseños con faldas pareo anudadas a la cintura.

Una clase de historia

¿Sabes cuál es el origen de la camisa hawaiana? Pues se encuentra en una prenda llamada palaka que estaba reservada para los hombres de la islas. Las mujeres no usaban camisas, se vestían con vestidos largos estampados llamados muummuu.

Durante la Segunda Guerra Mundial, con la llegada masiva de soldados norteamericanos a las islas del Pacífico, se exportó esta prenda al continente. El cine y las series de televisión se encargaron de darle una publicidad masiva que se remató unas décadas más tarde con la llegada del turismo.

Otra curiosidad es que la camisa hawaiana fue la impulsora de lo que hoy conocemos como "casual friday", un concepto que no nace en los Estados Unidos, sino en Hawai. En el archipiélago se prohibió a los trabajadores acudir a sus puestos de trabajo vestidos con su atuendo habitual. Al llegar la década de los 60, como medida para impulsar el negocio textil local, el gobierno decidió inventar los "aloha friday" volviendo a permitir el uso de este tipo de prendas un día por semana.

Así que ya sabes, lo tienes muy fácil para subirte a la ola de la tendencia de las camisas hawaianas, basta con que te inspires en las películas de Elvis Presley, en cualquier historia ambientada en Pearl Harbor o vuelvas a ver algún capítulo de la serie Magnum. Y una pista final, si encima quieres ser auténtico, original y gastar poco dinero, hazte una ruta por las tiendas de ropa vintage para hacer tu compra.