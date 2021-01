El polémico baile de Almeida, Villacís y Levy con los Reyes Magos que está dando de qué hablar

José Luis Martínez-Almeida vuelve a ser protagonista de otro polémico vídeo. Esta vez el alcalde de Madrid trata de demostrar sus destrezas bailando al ritmo de 'Jerusalema', de Nomcebo y Master KG, junto a los Reyes Magos.

Junto a Almeida también se encuentran la vicealcaldesa, Begoña Villacís, la delegada de Cultura, Andrea Levy y el de Medio Ambiente, Borja Carabante.

Los políticos se encontraban en la Plaza de Cibeles, a las puertas del Ayuntamiento de la capital, para recibir a sus majestades de Oriente y toda la comitiva de taxis que les acompañará en la atípica cabalgata de este año debido a la pandemia del coronavirus.

Para darles la bienvenida de una manera especial, se pusieron a bailar junto a ellos, protagonizando un divertido vídeo en el que más llama la atención es Almeida, que trata de seguir la coreografía como puede pero sin éxito, ya que no para de perderse.

Levy también trata de darlo todo y seguir los pasos y las palmas. Por su parte, Villacís tira la toalla y prefiere ver bailar al resto.

En el día de reyes este año miles de abuelos no podrán bailar con sus nietos por culpa del Coronavirus.Gobierne quien gobierne no estamos para bailecitos. Esto del alcalde de Madrid da vergüenza ajena.Espero que Almeida no tarde mucho en pedir perdón.pic.twitter.com/j2HXfW8bmE — Juanfran Escudero 🇪🇸🇺🇸 (@JuanfraEscudero) January 4, 2021

Críticas contra Almeida: "No estamos para bailecitos"

Las imágenes están dando mucho de qué hablar y se está criticando a los políticos por echarse a bailar con comentarios como estos: "Miles de muertos en Madrid, los hospitales colapsados, y Almeida y Levy riéndose de todos con un baile cuando empieza la tercera ola con una cepa más contagiosa" o "En el día de reyes este año miles de abuelos no podrán bailar con sus nietos por culpa del coronavirus. Gobierne quien gobierne no estamos para bailecitos. Esto del alcalde de Madrid da vergüenza ajena. Espero que Almeida no tarde mucho en pedir perdón".

Sin embargo, otros usuarios de Twitter han tratado de rebajar la crispación diciendo que "no hacen daño" a nadie bailando.

Antes de ponerse a bailar, José Luis Martínez-Almeida, Begoña Villacís y Andrea Levy, entre otros, guardaron un minuto de silencio como muestra de repulsa y condena por el asesinato de una mujer vecina de Torrejón de Ardoz (Madrid) el pasado jueves, 31 de diciembre, presuntamente por violencia de género.

Otros vídeos de Almeida: patinando y dando un balonazo a un niño

El pasado 30 de diciembre, Almeida protagonizó otro divertido momento patinando sobre hielo en la pista instalada en el Palacio de Cibeles.

El propio alcalde reconoció en las redes sociales que no es algo que se le de bien hacer. "Menos mal que tengo otras aptitudes", bromeó, para después publicar una foto en la que empuja a Andrea Levy, que va en trineo, bajo el título: "Frozen versión municipal", escribió haciendo alarde de su sentido del humor.

Anteriormente, también demostró su 'habilidad' con el balón de fútbol. El alcalde tiró un penalti y al tratar de meter un gol, acabó dándole un balonazo a un niño.

Menos mal que tengo otras aptitudes 😂 pic.twitter.com/KJiSjkdZei — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) December 30, 2020