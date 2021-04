El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de 46 años, es uno de los solteros de oro del mundo de la política española. Su sueño, no obstante, es encontrar una buena mujer y ser padre. Quizá por eso –sigue en el mercado– se cuida, sobre todo cuando llega el veranito y sus altas temperaturas.

Al respecto, Almeida ha confesado recientemente en una entrevista que quiere perder peso. Para ello, no sólo se h apuesto en manos de profesionales, sino que además sigue un método muy conocido para adelgazar rápido los kilos que le sobran. Te lo contamos.

El método que sigue Almeida para adelgazar

Necesito adelgazar, sentirme bien. Tengo un entrenador que viene dos días a la semana a Cibeles a las 8 de la mañana y entrenamos en mi despacho. Al gimnasio no voy. Durante el confinamiento, hacía remo en casa, pero me generó una tendinitis de la que todavía no me he recuperado. En casa, también hago bici. Más que por una cuestión de salud, es por sentirme bien y liberar estrés", dijo Almeida en la mencionada entrevista.

Además de hacer ejercicio, tanto por su cuenta en casa como con el entrenador personal, el alcalde se salta una de sus comidas. En concreto, la cena. Así, Almeida nunca hace su última comida del día. En su lugar, bebe agua: "Me he acostumbrado a cenar solo una botella de agua".

Es decir, que la última comida que hace Almeida a diario es el almuerzo, con lo que consigue estar 16 horas sin comer. Este método se conoce como ayuno intermitente, y es de los más efectivos para perder peso rápido y ganar en salud.

El ayuno intermitente, el método del alcalde para perder peso

El ayuno intermitente es un patrón alimentario que alterna entre períodos de ayuno y de alimentación, como su propio nombre indica.

Los métodos comunes de esta tendencia incluyen ayunos diarios de 16 horas (como el de Almeida) o de 24 horas durante dos veces por semana. Los defensores del ayuno intermitente aseguran que seguirlo es la forma más natural de alimentarse, ya que comer tres, cuatro o cinco veces al día, dicen, es innecesario.

Si interrumpimos la ingesta de alimentos durante 16 horas, como hace el del PP, conseguimos varias cosas:

Reducción del número de calorías que ingerimos.

Modificar los niveles hormonales para facilitar la quema de grasa, como aumentar la liberación de noradrenalina , una hormona que facilita la pérdida de peso.

, una hormona que facilita la pérdida de peso. Disminuir el azúcar en sangre , lo que facilita que el cuerpo utilice la grasa para funcionar.

, lo que facilita que el cuerpo utilice la grasa para funcionar. Acelerar el metabolismo del 3,6 al 14%, según varios estudios.

