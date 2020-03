Alimentos y trucos para tener un pelo más sano y fuerte sin salir de casa (ni gastar más dinero)

Estamos a las puertas de entrar en la primavera, y con la llegada del buen tiempo, nuestros hábitos alimenticios cambian y nos apetecen platos más ligeros y frescos. En los meses más cálidos tendemos a preparar recetas más sencillas, pero no por ello menos nutritivas y saludables. Dependiendo de los ingredientes, nuestros menús pueden ser de lo más beneficiosos, no solo para nuestra salud, sino también para nuestra imagen.

Hoy en Vozpópuli nos hemos propuesto descubrir que alimentos son los más favorables para conseguir un cabello más sano y fuerte. ¿Crees que es una leyenda urbana? Pues tenemos la confirmación de la mano del Dr. Javier Pedraz, director médico de la clínica madrileña Insparya: "Se puede fortalecer el pelo incluyendo en la dieta algunos de los superalimentos de temporada".

Si gran parte de la sociedad sabe que el estrés o los malos hábitos alimenticios son perjudiciales para la salud del cabello, llegando a provocar incluso su caída, ahora tenemos una solución de lo más natural.

Hay ingredientes que aportan a nuestro cabello los nutrientes que necesita

Debemos desterrar las clásicas, básicas y aburridas ensaladas compuestas por lechuga, tomate y cebolla. Hay gran multitud de ingredientes en nuestro supermercado para poder incorporar a nuestra rutina y conseguir, no sólo platos más apetecibles, sino recetas que aporten a nuestro cabello todos los nutrientes que necesita. Estos componentes indispensables son las proteínas, los aminoácidos, las vitaminas, los minerales y el colágeno.

Los mejores alimentos para nuestro pelo

Para poder conocer la alimentación más beneficiosa para la salud de nuestro cabello, nos hemos puesto en contacto con el Doctor Carlos Portinha del Insparya, el mayor grupo especializado en trasplante capilar con más de 10 años de experiencia a sus espaldas. Para él, estos son los "superalimentos" que no pueden faltar en nuestra lista de la compra si queremos conseguir un pelo con más salud y vitalidad:

1) El salmón

Es un tipo de pescado rico en proteínas, vitamina D y ácidos grasos esenciales. El Omega 3 ayuda a que se produzca un correcto crecimiento del cabello y al desarrollo de membranas celulares, a la vez que permiten fortalecer el cuero cabelludo.

2) Las lentejas

Es una proteína de origen vegetal, con un alto contenido en zinc, magnesio y biotina, que permiten conseguir una salud capilar equilibrada.

3) El arroz

Dentro de la categoría de arroces, son más recomendables los que tengan el color más oscuro posible, como el basmati, el integral o el vaporizado, ya que estas variedades contienen un alto nivel de vitaminas del grupo B que fortalecen el crecimiento celular, haciendo que las células capilares crezcan más fuertes y en mayor cantidad.

4) Los huevos

Es una fuente de proteínas con un alto valor biológico. Al ser un producto rico en biotina, se convierte en un alimento de extrema importancia para el crecimiento del cabello, ya que la biotina lo ayuda a crecer más fuerte y saludable.

5) Las zanahorias

Su principal ventaja es el caroteno, un nutriente que favorece la salud de la piel y de las membranas de los tejidos. Cuanto mayor sea su incidencia en el organismo, mejor será la prevención de la caspa y la caída del cabello.

6) Las espinacas

Son un alimento que aporta gran cantidad de nutrientes a nuestro organismo como las vitaminas A y C, el zinc, el magnesio o el hierro. Este último es especialmente importante en el caso de las mujeres.

7) La avena

Es muy rica en vitamina B y zinc, aunque su principal virtud es que contiene un alto contenido de silicio, componente fundamental de la queratina, nutriente que forma el esqueleto de nuestro cabello.

8) El aguacate

El aguacate es un alimento importante para un cabello sano y resistente gracias a ser una rica fuente de Vitamina E. También es rico en ácidos grasos esenciales y, como tal, actúa como un estímulo para el crecimiento de las células de la unidad folicular, haciendo que crezca más pelo y más saludable.

9) Las nueces

Las nueces son ricas en una serie de nutrientes que son cruciales para el crecimiento saludable del cabello como son la vitamina E, la vitamina B, el zinc y los ácidos grasos. Los frutos secos en general son un alimento a tener en cuenta en la dieta habitual.

Pero no todo está en manos de la alimentación. Junto con los ingredientes que hemos ido mencionando anteriormente, el Dr. Carlos Portinha recomienda “un estilo de vida saludable, con ejercicio y niveles reducidos de estrés para conseguir un cabello más saludable”.

Los errores más comunes cuando nos lavamos el pelo

Otra de las claves para lograr un pelo bonito, brillante, suave y sedoso es, según la farmacéutica Rocío Escalante, titular de Arbosana Farmacia, “dar los cuidados necesarios al cuero cabelludo y el máximo mimo al cabello”. Cometemos el gran error de pensar que cuero cabelludo y cabello es lo mismo, tratándolos y lavándolos de la misma forma, lo que puede estar poniendo en riesgo nuestra salud.

A continuación, vamos a señalar los errores más comunes a la hora de lavarnos el pelo que debemos de empezar a erradicar desde hoy mismo:

No uses el mismo champú para el cabello y el cuero cabelludo. El cuero cabelludo hay que lavarlo y mantenerlo limpio, es la base del cabello, sobre el que crecerá fuerte y bonito, y por eso hay que tratarlo como la parte más importante. Si no tienes ninguna patología, no hay problema en usar un mismo champú, pero si, por ejemplo, tienes el cuero cabelludo graso y el cabello seco, entonces tienes un problema, si utilizas el mismo. Podemos tener un cuero cabelludo seco, graso, sensible o irritado y hay que tratarlos con sus champús correspondientes.

No frotes el cabello al lavarlo. Lo hacen incluso en las peluquerías y esto hace que se encrespe más ya que se abre la cutícula. Hay que masajear el cuero cabelludo con el champú específico y aprovechar la segunda jabonada para limpiar el cabello, dejando que caiga el champú, frotando suavemente con las manos. Al secar, tampoco lo frotes.

Lava el pelo graso siempre que sea necesario. Hay un falso mito que sigue siendo muy popular según el cual si tienes el pelo graso hay que lavarlo menos para que se regule la grasa. No es cierto. La grasa asfixia el folículo y se ensucia más, así que es mejor lavar el cuero cabelludo graso que no lavarlo. Lávalo siempre que lo sientas sucio, si es necesario a diario, no pasa nada, si eliges el champú adecuado.

No laves en exceso un pelo seco. Todo lo contrario ocurre en el caso del cuero cabelludo seco o el cabello seco. Si lo lavamos muy a menudo, haremos que desaparezca su capa lipídica. En este tipo de patología aconsejamos limitar los días de lavado a cuando sea necesario y usar productos suaves e hidratantes.

Utiliza los productos específicos para tu tipo de pelo. Lo mejor es que te dejes aconsejar por los profesionales que analizarán tu pelo y sus características y te informarán de los productos perfectos para él. No son los mismos tratamientos los que debemos seguir con un pelo graso, que con uno sensible, o con uno seco. También depende de si tenemos el cabello teñido, fino, alisado, con rizo...

Ya lo sabes, cambiar nuestra alimentación, la forma de cuidar el pelo y los productos que utilicemos pueden dar un giro radical al aspecto de nuestro cabello. ¿Ya estás pensando en qué comer mañana?