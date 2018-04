Críticas a Alfred tras regalarle a Amaia el libro: ‘España de mierda’

Alfred García, de ‘Operación Triunfo’, vuelve a estar en el centro de la polémica después de haberle hecho un controvertido regalo a su novia Amaia Romero: un libro titulado ‘España de mierda’, de Albert Pla, cuya encuadernación es una estelada.

La imagen que ha desatado la polémica la colgaron los jóvenes en las redes sociales. Se trata de un vídeo en el que se puede ver a Amaia dentro de un coche, con una rosa en la mano y un libro en el que se ve el nombre del autor, Albert Pla. El dibujo que ilustra la portada es el que ha llevado a descifrar el título.

Sant Jordi x @amaia_ot2017. Una publicación compartida por ALFRED (@alfred_ot2017) el Abr 23, 2018 at 2:32 PDT

Un gesto que Alfred le quiso hacer a su novia con motivo del día del libro, Sant Jordi, y que no tendría tanta importancia si no fuera porque los dos jóvenes han sido los seleccionados para representar a España en Eurovisión el próximo 12 de mayo en Lisboa.

Las críticas contra Alfred en las redes sociales no se han hecho esperar y se pueden leer mensajes en los que algunos piden que dejen de representarnos: “Este tipejo no debería representar a España en Eurovisón. Expulsión”, “España es una mierda? Pues gracias a ella te has hecho famoso y vas a ir a Eurovisión, gracias a los españoles que te votaron en su momento para que no te echaran y a los que te voten en eurovision (que ojala y no lo hagan)”, “¡Viva España! Si no te sientes español no nos representes”, “Querido Alfred y querida Amaya, solo espero que obtengáis un ‘0 points’ en toda regla, no os merecéis representar a España“, “Le regalas el libro 'España de mierda' y luego vas a representar a España en Eurovisión? Te debería dar vergüenza hipócrita de mierda”, “El que odia a España no nos representa. Vergüenza debería darte, esto es hipocresía en estado puro” o “Alfred, muy poca inteligencia acabas de demostrar. Te acabas de cargar Eurovisión, gracias”.

No es la primera vez que el joven catalán es criticado por ser considerado independentista. Mientras estuvo en la academia, tuvo algún que otro comentario que fue muy criticado, y también tenía publicaciones y fotos en las redes sociales que mostraba que se unía a la lucha independentista de Cataluña.

‘España de mierda’ es una novela que relata la historia de un cantante uruguayo, Raúl Gadea, que recorre con su representante, Tito, varias ciudades de España como Madrid, Cataluña o Andalucía, en una gira. El libro está escrito en tono satírico y no trata el tema del independentismo si no que refleja lo complicado que es ganarse la vida como músico en España y lo poco que se valora la música.