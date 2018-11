Alfred llora desconsolado ante Amaia y Kiko Matamoros habla de Sofía Suescun, Makoke y sus infidelidades

Los ex concursantes de ‘Operación Triunfo’, Amaia Romero y Alfred García, protagonizan una de las portadas de esta semana. Según vemos en las imágenes que ha publicado la revista ‘Lecturas’, podemos ver al joven catalán llorando desconsoladamente en la calle mientras la pamplonesa le coge de la mano y trata de tranquilizarle.

Según la publicación Alfred le decía: “Es que me dejas así tirado”, mientras ella le respondía: “No es así. No voy a dejar de quererte nunca”. Ante la insistencia de él, se ve cómo la joven se muestra sobrepasada por la situación y según la revista, le dijo: “No me lo estás poniendo nada fácil. No puedo más”.

Alfred trató de darle un beso a Amaia pero ella le apartó

En otras imágenes se puede ver cómo Alfred le coge cariñosamente la cara a la que era su novia con sus manos y trata de darle un beso, pero ella le aparta las manos. Este gesto es el que desencadenó el llanto del joven. “Yo sé muy bien lo que hago”, repetía constantemente. Después trató de consolarle: “Alfred, por favor, tranquilo de verdad, que ya está”.

Al ver la insistencia de Alfred, Amaia le devolvió su chaqueta y se despidió, abandonando el lugar para cogerse un taxi. Después se ve como Dulceida trata de consolar a un Alfred roto de dolor.

Amaia tomó la decisión de romper la relación hace un mes

Esta conversación e imágenes se corresponden con el día en que los dos extriunfitos acudieron a la gala solidaria contra el Sida que se celebró el Barcelona el pasado lunes 19 de noviembre.

Después de muchos rumores de ruptura, el pasado martes se confirmó la noticia que llevaba siendo un secreto a voces. Al parecer, fue Amaia quien tomó la decisión de poner fin a la relación hace un mes, según publicó la revista ‘¡Hola!’ a través de fuentes cercanas a la pareja.

Ahora los dos están centrados en sus carreras musicales, Alfred saca su primer disco ‘1016’ el próximo 14 de diciembre, mientras Amaia aún no tiene fecha para su disco pero sí se han presentado ya dos colaboraciones, con Rozalén y otras con el grupo Carolina Durante. Precisamente, a la navarra se le ha relacionado con Diego Ibáñez, el cantante de esta banda.

Kiko Matamoros: “Tengo una ilusión importante con una veinteañera”

El defensor de la audiencia de ‘Sálvame’ ha hablado con Pilar Eyre, que ha escrito en su blog las confesiones que Kiko le ha hecho. Sobre Makoke señala que “ha sentido por ella una atracción sexual impresionante” pero su corazón ahora late por una joven.

“Con las chicas jóvenes me divierto, me aportan frescura, energía, inocencia… pero no voy en plan Pigmalión”, explicó para después decir: “Hay una en particular. Como dicen los cursis, tengo una ilusión importante con una veinteañera”.

Cuando la periodista le preguntó si se trataba de Sofía Suescun, él se rio y a pesar de insistirle, sólo conseguía que se riera sin confirmar ni desmentir si se trata de ella.

Kiko desmiente que se casara enamorado de una tal Ana

Kiko aprovechó para desmentir que él dijera que se cuando se casó con Makoke, estaba enamorado de una tal Ana con la que estuvo cuatro años. “¡Eso no lo dije! Cuando Antonio Rossi cuestionó que se pudieran querer a dos personas a la vez, yo le solté que era un ignorante emocional, pero o me refería a mí, sino a la vida de todos… ¡Nunca voy a decir si estaba enamorado de Ana o no, por respeto a ella y a Makoke! Eso no va a salir nunca de mi boca!”, explicó enfadado.

Pilar le comentó que no le parece bien que Makoke hable de la deuda que él tiene con Hacienda como si no fuera con ella, a lo que él ha respondido que aunque “él es el responsable legal” tiene claro que esa deuda ha sido porque han “vivido siempre muy bien, con servicio, buenos coches, viajes, ¡si vieras nuestros vestidores”.

“Yo le dejé 700.000 euros para comprar el chalé”

Cuando venda la casa, ella ha declarado que le regalará el millón que le falta a Kiko para cumplir con la deuda. Sin embargo él explicó: “Yo le dejé 700.000 euros para comprar el chalé y consta en el notario, o sea que me los tiene que devolver si la vende… lo que me quiera dar de más, pues muy bien. Por cierto, ella vivirá en un dúplex en Majadahonda que compré yo, pero da igual, no soy materialista”.

Después Kiko advirtió que si Makoke y su hijo siguen hablando de él y con “estos niveles de enfrentamiento, la vamos a liar y es una pena. ¡Me conozco, hay muchas cosas que no han salido y acabaré soltando!”.

Kiko sobre Sofía Suescun: “Me apetece estar con ella, verla, hablar con ella”

En la revista ‘Diez Minutos’, Matamoros también es el protagonista. Kiko ha concedido una entrevista en la que habla más en profundidad de Sofía, su divorcio con Makoke y de las infidelidades de ambos. Sobre Sofía ha dicho declaraciones como éstas: “Estoy iniciando una relación que creo que puede llegar lejos”, “Me apetece estar con ella, verla, hablar con ella y ya está, lo digo así. No tengo porqué esconderlo”, “Físicamente me parece un cañón y luego es divertida, inteligente y tiene sentido del humor”, ha declarado días después de haber negado que tenían una relación con ella.

Los dos están jugando al despiste o a hacer caja, ya que la propia Sofía también desmintió la relación la semana pasada. “A mi me hace gracia todo esto porque yo a Kiko le veo como un padre”, señaló en ‘Myhyv’.

“Me casé con Makoke porque quería hacerle ese regalo”

En la entrevista, el defensor de la audiencia también ha hablado de su separación con Makoke, con la que se casó hace dos años tras 18 de relación y una hija en común. “Ella tenía mucha ilusión por casarse y, como yo la quería, pues quería hacerle ese regalo porque ya eran muchos años juntos y porque no pensaba separarme ni nada”.

Kiko revela el mensaje que leyó Makoke

Matamoros ha revelado también el contenido del famoso mensaje que leyó su exmujer y por el que ella decidió romper su matrimonio. “Acuérdate, porque si somos amigos, el comentario que me hiciste de tu suegra que no te había invitado a comer”, le escribió.

Después ha explicado el motivo: “Esa frase la digo porque fuimos a comer, me parece que estaban dos hermanas y unos sobrinos de Makoke, Ana, yo y supongo que Javi. Total, que a la hora de pagar doce la madre: ‘La cuenta la pagamos tú y yo a la mitad’. Y hombre, pues me pareció… Yo entiendo que a ella le moleste que pueda hablar de su madre con desconocidos. Pero vamos, tampoco eso es ni hablar mal de nadie ni con desprecio”.

Kiko asegura que no ha tenido “ninguna relación afectiva, ni de ningún tipo” con esta mujer a la que dejó dinero una vez. Cuando le pidió más dinero fue cuando se desencadenó todo. “Creo que lo hizo con la intención de que Makoke se enterara porque ella sabía que compartíamos correo”.

Kiko habla de su infidelidad

“Yo no he estado enamorado de esta chica nunca. Es cierto que a Makoke le negué siempre que hubiera tenido ninguna relación sexual. Fueron dos años y nueve meses de relación intermitente. Y la decisión de desconectar la tomo yo y decido acabar con esa historia porque en el fondo ya ni me satisface ni tengo ningún interés en seguir adelante”.

Después ha explicado que “biológicamente y emocionalmente es perfectamente posible querer a dos personas a la vez. A dos mujeres o a quien sea del sexo que sea. Se puede compatibilizar un amor con otro y ser correspondidas las dos al mismo tiempo”.

Kiko ha indicado que esa relación fue “más una necesidad mía de sentirme vivo. No porque hubiera realmente un amor. Puede que hubiera algo de pasión, no lo sé. Pero nada que tenga que ver con el enamoramiento”.

Matamoros, sobre Makoke: “Me engaño seguro”

Kiko tiene una cosa clara de su exmujer: “Que me engañó, seguro. El tipo de relación física que pudiera llegar a tener, no lo sé. Tampoco me importa. Quiero decir, ¿qué más me da?”. Una supuesta infidelidad que dice no haber superado. “A partir de ahí. Para mí fue otra historia. Fue otra la relación. Lo sabe ella y lo sabe la gente que nos conoce”.

También ha hablado del hijo de Makoke, Javier Tudela, le duele que su exmujer haya dicho que le mantienen Tudela y su padre, y que le da de comer la madre de Makoke. “Eso es una gilipollez, porque no hay quien lo entienda ni se lo coma”.

Después ha añadido, en referencia a Javier: “Hay un señor que ha vivido 20 años de mi trabajo, y no me importa que haya sido así, y le he tratado como a un hijo ¡O mejor que a mis hijos”.

María Teresa Campos habla de la demanda de su ex empleada de hogar

También vemos la versión de María Teresa Campos y de Carmen Borrego después de que la ex empleada del hogar de la veterana presentadora le haya demandado por despido improcedente. Algo que ellas niegan. “Estamos tranquilas, sólo quiere dinero”, han explicado.

“Todo se ha hecho bien y tenemos pruebas”, ha declarado María Teresa que además asegura que “nunca he despedido a nadie y encima me piden una indemnización”. (Lecturas, Semana y Diez Minutos).

El drama de Aurah Ruiz

En las revistas de esta semana también vemos a Aurah Ruiz, que ha concedido una entrevista exclusiva para ‘Lecturas’ en la que ha hablado de su paso por el concurso de ‘Gran Hermano VIP’, de su ex Jesé Rodríguez y de la enfermedad de su hijo.

“El tratamiento de mi hijo cuesta más de 3.000 euros al día”. Por ello quiere que el futbolista asuma su responsabilidad para luchar contra le enfermedad rara e incurable que padece Nyan.

Toño Sanchís muestra la casa que Belén le quiere arrebatar

El ex representante de Belén Esteban ha abierto las puertas de su casa de Villanueva del Pardillo en Madrid, la que le quiere 'quitar' la colaboradora de ‘Sálvame’ para que éste salde su deuda con ella después de ganar en los tribunales. La cantidad es de nada menos que 583.000 euros.

Sin embargo, Toño Sanchís asegura que Belén no va a poder cobrarse la deuda aunque se subaste la vivienda porque “mi casa no cubre la deuda” ha dicho para después añadir que la ex de Jesulín ha actuado “por venganza y eso le ha llevado a equivocarse”.

La casa se la han tasado en más de 500.000 euros, aunque nadie entró en ella, “debieron de hacerla por fuera”. Sin embargo, ha explicado que la tasación es inferior a la deuda y que hay que tener en cuenta que en el mundo de las tasaciones el precio va bajando y que la casa tiene una hipoteca con el banco de casi 300.000 euros, por lo que una vez que salga a subasta el primero en cobrarse es el banco, al ser el primer acreedor.

Toño ha señalado: “Lo que le va a quedar va a ser nada o muy poco. Con esa casa no se va a pagar la deuda de Belén. Por eso vuelto a decir, que estamos abiertos a una negociación, que lo mejor sería llegar a un acuerdo”.

Ivonne Reyes demanda a la hija de Pepe Navarro y a su exmujer

Continúa la batalla judicial de Ivonne Reyes en defensa de su hijo Alejandro. Ivonne Reyes ha demandado a la hija de Pepe Navarro y a la exmujer del presentador, Eva Zaldívar. Ambas están acusadas de un delito de vulneración de la intimidad de su hijo, por unos hechos que ocurrieron en el año 2016 cuando su hijo era menor.

Además de estar imputadas madre e hija, también tendrá que declarar el detective que contrataron para seguir al hijo de Ivonne y conseguir unas pruebas de ADN, después de sustraerle un tenedor que el joven utilizó. (Semana).

La revista ‘¡Hola!’ adelantó su edición el pasado lunes para dar otra entrega más de la boda de Marta Ortega y Carlos Torretta, que se casaron el pasado 17 de noviembre. Incluye un amplio reportaje de la gran fiesta de su boda. Además, publicaba unas imágenes de la reina Letizia yendo de compras por Madrid con su estilista, aprovechando las rebajas del ‘Black Friday’.