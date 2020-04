Alfonso Merlos niega que la mujer del vídeo sea Mireia Borrás: "Es una persona anónima"

Este sábado, en 'Sábado Deluxe', se hizo un especial del culebrón de Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas. Y apareció una nueva chica en escena.

En el programa de Telecinco se emitió un vídeo en el que Alfonso Merlos estaba cariñoso con una joven morena. Las imágenes fueron grabadas del 29 de enero, y la chica se dijo que era Mireia Borrás, diputada de Vox, pero tanto ella como el tertuliano lo niegan en rotundo.

Alfonso Merlos y Mireia Borrás niegan el idilio

Alfonso Merlos ha revelado a Vozpópuli que la chica que aparece en el vídeo no es Mireia Borrás, como algunos medios publicaron: "No es ella. Es una persona anónima con la que tuve algunos encuentros. Nada más. No fue mi novia".

No es Mireia. Es una persona anónima con la que tuve algunos encuentros. Nada más

Borrás, por su parte, fue tajante este domingo: "No conozco a Alfonso Merlos. No soy la persona que aparece en el vídeo. Confío en que los medios y personas que han contribuido a difundir esta falsedad, pongan el mismo empeño en rectificarla. Les recuerdo de paso, que la mentira y la difamación tienen consecuencias legales", escribió en Twitter.

Quién es la mujer morena que estaba con Alfonso Merlos

Según ha podido saber este medio, la joven que aparece besando a Merlos es una mujer que nada tiene que ver con el mundo del corazón ni pertenece al sector público. Se trataría de una persona que se dedica al sector jurídico. Ambos se conocen desde hace tiempo.

Preguntado por la identidad de esta mujer, Merlos no quiso hacer declaraciones. Y debido a que la protagonista es anónima, preservaremos su identidad, que, dicho sea de paso, se vio menoscabada por Sábado Deluxe, pues el programa emitió su rostro sin pixelar en un espacio privado.

Vozpópuli ha podido confirmar que la mujer, de 41 años, está pensando en iniciar acciones legales contra el programa por la emisión de dichas imágenes.

El culebrón de Merlos

Para quien no se haya enterado, la pasada semana el tertuliano político, de 41 años, fue pillado con una joven semidesnuda en su casa mientras participaba en el programa de YouTube Estado de alarma.

Cuando Merlos estaba charlando con Javier Negre, presentador, apareció una joven semidesnuda tras la cámara. La chica, Alexia Rivas, llevaba unas tazas e iba sin ropa interior, lo que dejaba poco lugar a las dudas.

Tras ello, tanto Alexia como Marta, la ex, han hecho declaraciones del asunto en programas de Telecinco.

