Alfonso Merlos, al descubierto: sus exnovias, su polémica 'gay', sus verdaderas aficiones y más

El culebrón de Alfonso Merlos, la novia y la 'amante' nos tiene a todos pendientes en este confinamiento. Para quien no se haya enterado, esta semana el tertuliano político, de 41 años, fue pillado con una joven semidesnuda en su casa mientras participaba en el programa de YouTube Estado de alarma.

Cuando Merlos estaba charlando con Javier Negre, presentador, apareció una joven semidesnuda tras la cámara. La chica llevaba unas tazas e iba sin ropa interior, lo que dejaba poco lugar a las dudas.

La historia podía haber quedado en una anécdota de no haber sido porque Merlos estaba saliendo desde noviembre de 2019 con Marta López (45 años), exconcursante de Gran Hermano, quien se enteró del presunto affaire de su novio con otra al mismo tiempo que toda España y dijo que todo le parecía "muy desagradable". Alexia Rivas (27), la 'amante', dijo que "tanto ella como Alfonso están muy tranquilos".

En fin, todo esto ha puesto en el foco a Merlos, de quien se conoce muy poco. Te contamos lo que debes saber de uno de los comentaristas más polémicos de la tele:

Alfonso Merlos, 41 años, de Murcia

Juan Alfonso Merlos García , como se llama realmente, nació en Molina de Segura, Murcia, en enero 1979, por lo que tiene 41 años.

Periodista y doctor en Derecho

Al contrario que mucha de la gente que trabaja en televisión, Merlos es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es diplomado en Seguridad en el Mediterráneo por el Instituto Español de Estudios Estratégicos y doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid.

Comenzó en 'El Mundo' y 'COPE'

Empezó su carrera en los medios en 2000, en el periódico El Mundo. Tras ello, pasó por Cadena COPE (2002-2011), donde presentó informativos en diversos programas, además de analizar la prensa nacional e internacional.

De 13TV a Mediaset

En 2011 su fama se dispara al convertirse en director del debate De Hoy a Mañana del canal 13TV. Entre 2011 y 2014 presentó el informativo de la cadena, 13 Noticias.

Tras 13TV dio el salto a Mediaset, donde colabora con numerosos programas de la empresa de Paolo Vasile, como El programa de Ana Rosa y Ya es mediodía. Además, también podemos verlo en Buenos días, Msdrid, de Telemadrid, desde 2018. Además, escribe columnas de opinión en La Razón.

Autor de seis libros

Alfonso es además autor de media docena de libros, la mayoría sobre terrorismo etarra y yihadista, así como de decenas de investigaciones científicas difundidas en revistas nacionales e internacionales.

Sus libros:

Al Qaeda: raíces y metas del terror global.

La transformación de Al Qaeda: el uso de la fuerza y la inteligencia contra el terrorismo yihadista.

¿Rendirse ante ETA? 25 voces contra la negociación.

Terror.com: Irak, Europa y los nuevos frentes de la yihad.

La infiltración islamista y la amenaza yihadista en América Latina.

El islamismo como amenaza a las sociedades europeas.

Su relación con Marta López

Marta López y Alfonso Merlos comenzaron una relación sentimental el pasado año, que se hizo oficial en noviembre. Ambos se conocieron en el plató de Ya es mediodía, donde ambos son colaboradores: ella en la sección de corazón y él en la de análisis político y de actualidad.

Este noviazgo fue sorpresivo, ya que era la segunda pareja oficial que se le conocía a Merlos (te contamos más abajo quién es la otra mujer).

En cuanto a Marta, exconcursante de Gran Hermano, era su primer novio conocido tras haber salido recientemente de una relación de siete años de duración con el empresario Javier Fernández, padre de su hijo pequeño.

Antes de Alfonso y de Javier, Marta estuvo casada con el exfutbolista Jorge Cabeza, del que se separó en 2013 y con el que tiene otros dos niños, Jorge y Hugo.

Ahora, tras las rotundas declaraciones de Marta, todo parece indicar que su noviazgo con Alfonso Merlos ha tocado a su fin.

Su anterior novia: Marisa Páramo

Antes de Marta, Alfonso Merlos estuvo con la periodista Marisa Páramo, con la que trabajaba en 13tv, la cadena desde la que dio el salto a Telecinco.

Se dice que ambos estuvieron casados, pero no es así: sólo vivieron juntos con el hijo de ella, fruto de una relación anterior.

Alexia Rivas, su nueva amante

La joven que aparecía semidesnuda en casa de Merlos es Alexia Rivas, colaboradora de Socialité (Telecinco), un programa de corazón que presenta María Patiño.

Alexia es una periodista de 27 años, que se define a sí misma como "devoradora de libros, soñadora, narradora de historias y comunicadora". Antes de Telecinco, ha trabajado en diversos medios como Marca, La Sexta y Trece Tv.

Pocos conocen si han comenzado una relación o no, pero lo cierto es que Alexia y Alfonso han estado en contacto en todo momento después de este sonado descuido: "Claro que he hablado con él. Estamos bien los dos, estamos muy tranquilos.Estamos muy contentos".

Alfonso no tiene hijos

Aunque, como vemos, sus ex sí que tenían hijos de anteriores relaciones, nuestro protagonista, a sus 41 años, no tiene retoños y no parece que tenga ganas de tenerlos. No obstante, sí que le gustan los niños (al menos un rato), ya que cuando puede aprovecha para ir a ver a sus sobrinos pequeños, a quienes adora.

La polémica del porno gay

En varias ocasiones, y antes de ser pillado con Alexia Rivas, Merlos ha estado en el centro de la polémica por sus comentarios en televisión. No obstante, una de las más sonadas ocurrió en 2015, cuando el periodista le dio "me gusta" a una instantánea de un pene.

En la foto se veía a unactor porno gay cogiéndose firmemente su miembro. Este 'like' corrió como la pólvora y Merlos dijo que le habían hackeado la cuenta. "Feliz martes! Ya están trabajando los informáticos que restablecerán mi cuenta de Twitter, hackeada por delincuentes por identificar", escribía en su perfil de Twitter.

Sus aficiones: los toros, los puros e Ibiza

En cuanto a sus gustos y aficiones, Merlos es un gran apasionado de las corridas de toros, de los puros y de la costa. Es habitual verle en verano en las playas de Ibiza luciendo palmito.

Y esto es todo, querido lector. ¿Qué opinas de Merlos? ¿Te cae bien?