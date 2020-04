Alexia Rivas es la amiga de Alfonso Merlos que paseaba semidesnuda por su casa

El culebrón de Alfonso Merlos nos tiene a todos pendientes en este confinamiento. Para quien no se haya enterado, el tertuliano político, de 40 años, fue pillado con una joven semidesnuda en su casa mientras participaba en el programa de YouTube Estado de alarma.

Cuando el tertuliano estaba charlando con Javier Negre, presentador, apareció una joven semidesnuda tras la cámara. La chica llevaba unas tazas e iba sin ropa interior, lo que dejaba poco lugar a las dudas.

La historia podía haber quedado en una anécdota de no haber sido porque Merlos estaba saliendo desde noviembre de 2019 con Marta López (45 años), exconcursante de Gran Hermano, quien se enteró del presunto affaire de su novio con otra al mismo tiempo que toda España.

Marta reconoció a la joven, y le dio el chivatazo de su nombre a la revista Semana, que ha hablado con la joven.

Alexia Rivas es la amiga de Alfonso Merlos

Pues bien, la joven que aparece semidesnuda en casa de Merlos es Alexia Rivas, colaboradora de Socialité (Telecinco). Es una periodista de 27 años, que se define a sí misma como "devoradora de libros, soñadora, narradora de historias y comunicadora".

Antes de Telecinco, ha trabajado en diversos medios como Marca, La Sexta y Trece Tv.

Alexia: "Alfonso y yo estamos muy tranquilos"

"Estoy bien y estoy muy tranquila. La gente habla mucho. Eso dice más de ellos que de mí. (...) ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú estás en tu casa vas vestida como quieres y si tienes piscina vas en bikini a la piscina", ha dicho Alexia a la mencionada revista.

Pocos conocen si han comenzado una relación o no, pero lo cierto es que Alexia y Alfonso han estado en contacto en todo momento después de este sonado descuido: "Claro que he hablado con él. Estamos bien los dos, estamos muy tranquilos.Estamos muy contentos".

Alfonso Merlos: "Es una persona que vive conmigo"

Alfonso, por su parte, ha dicho que la chica "es una persona que vive conmigo, y por lo tanto, no quiero añadir nada más. Esa es la situación. Por mi parte, no me voy a pronunciar de ninguna manera".

Todo ello mientras Marta López, la que era su novia, aseguraba que "es una situación muy desagradable".

En fin, el tiempo dirá si Alexia y Alfonso se convierten en pareja oficial o qué sucede con todo este lío.