Álex Lequio reaparece públicamente tras conocerse su enfermedad y regresar a España

El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio reapareció públicamente el pasado miércoles en un acto organizado por su empresa, Polar Marketing, tras vivir los seis meses más duros de su vida en Nueva York, donde estuvo siendo tratado de cáncer en el Memorial Sloan Kattering Cancer Center.

Álex Lequio se mostró tímido y emocionado ante la prensa en este acto que celebraba el décimo aniversario de Miss Shushi, cliente de la empresa de la que es director y cofundador desde 2014. El joven posó para los medios en el photocall y después cogió el micrófono para enviar un mensaje a las personas que están pasando por lo mismo que él. “Muchas gracias por venir. Estoy muy agradecido por todo el apoyo. Y nada... ánimo a todos los luchadores. Gracias de corazón”. Al acto también asistieron otros rostros conocidos como Cósima Ramírez, Paz Padilla y su hija Anna Ferrer, Hannibal Laguna y Javier Tudela.

Después en redes sociales explicaba: “Me hubiera gustado hablar más con el equipo de medios tan maravilloso que ha asistido, pero todavía no es el momento”. Además, según escribe en Instagram, no será el único evento en el que le veamos, ya que está preparando un evento solidario muy bonito, con la fundación CAICO.

Álex Lequio: “Vuelta al trabajo entre actos”

En sus redes sociales también ha mandado “ánimo a todos los luchadores” y se puede ver cómo ha vuelto con muchas ganas y energía al trabajo, tal y como se puede leer en una de sus últimas publicaciones. “Vuelta al trabajo entre actos. Mi cara ‘fotogénica’ y yo os decimos hola. Ánimo a todos los luchadores” escribía Álex en lo que parecía su despacho. En mensajes anteriores, Álex comentaba que había tenido unos días de lo más productivos y que había comenzado ya a tener reuniones.

Álex acabará el tratamiento en Madrid

El joven aún no ha terminado el tratamiento y lo continuará en Madrid, donde aterrizó hace tres semanas con su madre que no se ha separado ni un momento de él. La actriz explicó en la revista ‘¡Hola!’ los pasos que iban a seguir ahora: “Nos hemos vuelto porque mi hijo ya puede concluir en Madrid el ciclo de tratamientos, que acabará en diciembre, aunque luego tendrá que volver a Nueva York para hacerse chequeos cada tres meses. Aquí le toca cada tres semanas. Ya hemos encontrado el centro donde se lo va a dar aquí en Madrid”.

El hijo de Ana Obregón no ha querido hablar más acerca de su enfermedad ya que ya señaló en redes sociales que ahora lo que necesita es tranquilidad. : “Muchísimos me habéis pedido por privado que comparta con vosotros la parte de mi experiencia con el cáncer que no menciona mi madre en la entrevista de ‘Hola’. Tal y como ha dicho mi madre en la entrevista, es muy duro y todavía no estamos preparados. Prometo hacer todo lo posible por estar recuperado para el día del evento solidario. Ánimo luchadores/as. Gracias, gracias y mil veces gracias por todo vuestro apoyo”.