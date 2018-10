Tras su lucha contra el cáncer, Álex Lequio y Ana Obregón ya están en España

Este último año ha sido uno de los más duros para Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio. Después de que madre e hijo hayan permanecido seis meses en Nueva York, donde él recibió el tratamiento contra el cáncer en el prestigioso Memorial Sloan Kettering Cancer, el joven y la actriz ya se encuentran en España.

Ana y Álex aterrizaron el pasado jueves en el aeropuerto de Madrid. A los dos se les veía muy felices y sonrientes de estar de vuelta, tal y como muestran las imágenes que ha publicado ‘¡QMD!’. Incluso hablaron y bromearon con los trabajadores del aeropuerto, hasta se hicieron fotos con ellos. El joven iba vestido con pantalones vaqueros, polo azul y una gorra para atrás. Su madre también escogió ropa cómoda para viajar, pantalones vaqueros, sudadera corta y una gorra.

Antes de poner rumbo a Madrid, Álex y Ana pasaron unos días en Nueva Jersey, tal y como se ver en la última publicación que compartieron juntos en las redes sociales, junto a este mensaje: “Hoy nos vamos de New York a New Jersey para la última etapa del tratamiento. No quería dejar pasar más tiempo sin deciros que vuestros mensajes de apoyo nos dan la vida, gracias de corazón. Parece que Dios encarga las batallas más duras a sus mejores guerreros. Un honor ser tu madre”. A continuación aparecía el hashtag “fuckcancer”.

El motivo que les llevó a hacer la última etapa del tratamiento en Nueva Jersey, se debió a la dimisión del médico que supervisaba a Álex, el doctor catalán José Baselga, que era director del Memorial Sloan Kettering Cancer. Dejó su puesto de trabajo tras ocultar que recibió tres millones de euros de farmacéuticas.

Fue el pasado mes de abril cuando saltaron las alarmas sobre la salud de Álex Lequio, después de que la revista 'Diez Minutos' publicara unas imágenes en las que se veía al joven, junto a sus padres entrando en el Memorial Sloan Kettering Cancer, centro especializado en el tratamiento contra el cáncer.