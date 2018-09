Dimite José Baselga, el oncólogo que trataba a Álex Lequio en Nueva York

El doctor español José Baselga ha dimitido este jueves como director médico del prestigioso Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, después de que ‘The New York Times’ haya publicado que el médico recibió pagos millonarios de la industria farmacéutica, algo que ocultó y que ahora podría poner también en cuestión sus artículos de investigación.

El centro del que era director Baselga, es donde estaba siendo tratado el hijo de Ana Obregón y Alejandro Lequio desde el pasado mes de abril, y además, el oncólogo catalán era el supervisor personal del joven.

Se trata de una triste noticia para Álex Lequio y su familia, ya que ahora el joven tendrá que replantearse qué hacer: si seguir con el tratamiento contra el cáncer en Nueva York, en manos de otro doctor; o venir a España y ser tratado aquí.

Desde que saltó a los medios que Álex padecía cáncer, no se había visto ninguna imagen del joven ni él se había pronunciado al respecto hasta que el pasado 24 de julio, publicó en Instagram una foto de él con sus padres junto a estas palabras: “He intentado agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno, pero sois tantos que no soy capaz, por ello aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos”.

Baselga ha pedido disculpas

El prestigioso médico ha escrito una carta de despedida en la que ha pedido disculpas si la situación creada “ha causado incomodidad profesional o personal” a cualquiera de sus colegas del Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

“Me responsabilizo por no hacer las revelaciones apropiadas en revistas científicas y médicas y en reuniones profesionales. Ya actualicé las divulgaciones en publicaciones médicas y continuaré haciéndolo hasta que el registro esté completo”, ha dicho y ha querido dejar claro que, si bien pudo “haber sido inconsistente en la divulgación, los artículos no cuestionan la validez de la investigación y los estudios que se publicaron”.

Después se ha dirigido a sus colegas: “Estoy comprometido con la transparencia y la responsabilidad en todos nuestros tratos. Ese es mi objetivo y sé que necesito hacerlo mejor. Sé que ustedes comparten mi compromiso de desarrollar nuevos tratamientos y medicamentos que ayudarán a nuestros pacientes que sufren de cáncer”.