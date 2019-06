El "sustazo" de Álex Lequio, hijo de Ana Obregón: vuelve a ser ingresado en el hospital

Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, empezó el año de la mejor manera posible: avanzando en su batalla contra el cáncer. No obstante, esta semana ha tenido lo que él mismo califica de "sustazo".

El joven, de 26 años, ha tenido que volver a ser ingresado en el hospital, tal y como narra en su cuenta de Instagram. Aunque no da los detalles de su hospitalización, todo parece indicar que está relacionada con el cáncer que le diagnosticaron hace un año.

Álex Lequio, de nuevo hospitalizado

En su post de la mencionada red social, Álex se disculpa por no poder acudir a un evento solidario al que se había comprometido ir.

"Suelo ser la personificación de la alegría con patas cuando toca visita espontánea al hogar de las batas-blancas y maquinitas-que-no-se-callan, pero hoy me da especial tristeza porque he colaborado con Polar Marketing en la maravillosa organización de un evento benéfico sin igual. (...) Sabéis que soy muy poco dramático cuando los contratiempos únicamente me conciernen a mí, pero, en esta ocasión, me da mucha pena no poder estar apoyando físicamente porque el evento va de ayudar a otras personas. No es nada grave y mi familia está conmigo, pero me da pena y ya sabéis que cualquier susto cuando estás en la ‘zona de riesgo’, es un sustazo y hay que hacérselo ver", detalla.

La publicación ha recibido ya más de 7.000 'me gustas' y numerosos comentarios de apoyo. f+

Su batalla contra el cáncer

A principios de 2018, Álex Lequio fue diagnosticado de cáncer. En ese momento, el joven, sus padres y su entonces novia viajaron hasta Nueva York para iniciar el tratamiento en uno de los centros más prestigiosos del mundo, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Meses más tarde, regresaron a España, donde Álex recibió también tratamiento en la Clínica Universidad de Navarra y el hospital Quirónsalud de Barcelona.