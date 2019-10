Sale a la luz el pasado desconocido de Alessandro Lequio

Se conocen muchos datos del pasado de Alessandro Lequio, como sus múltiples conquistas (Antonia Dell'ate, Mar Flores, Ana Obregón, Maribel Sanz...) o los problemas de salud por los que está atravesando uno de sus hijos, Álex Lequio.

No obstante, aun hoy no se sabe exactamente todo lo que el colaborador de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) hizo hace años, ya que hay cosas que el aristócrata italiano sigue guardando en el cajón de los secretos. Sin embargo, ahora ha decidido sacar algo a relucir.

El pasado desconocido de Alessandro Lequio

"¿Sabíais que fui policía del grupo especial Fiamme Oro? Éramos atletas que solo utilizaban en ocasiones muy especiales. Recuerdo una vez en un partido de la Lazio –que tiene unos ultras problemáticos– nos llamaron para evitar potenciales conflictos. La única regla que teníamos era permanecer juntos. Pues bien, me aparté 20 metros del grupo y cuando me quise dar cuenta, tenía quince neandertales hambrientos muy cerca. Fue una de las pocas veces que el Altísimo me escuchó", confiesa Lequio junto a la siguiente fotografía, realizada por su abuela en 1987.

Como vemos, el italiano es toda una caja de sorpresas.

