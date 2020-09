La raya encima del móvil de Alejandro Sanz que está dando tanto de qué hablar.

Alejandro Sanz, de 51 años, ha compartido en las redes sociales un bonito recuerdo de hace años: una fotografía en blanco y negro de un encuentro entre amigos cantantes entre los que se encuentran Joaquín Sabina, Juanes, Antonio Carmona y Juan Luis Guerra.

El artista ha escrito junto a la imagen: "La calidad de la foto no es buena. Pero la calidad humana en ella. Inmejorable. #Friends #Love #Live #TBT".

La instantánea ha sido una grata sorpresa para los 5,7 millones de seguidores del cantante en Instagram, más de 200.000 personas le han dado a 'Me gusta' y está recibiendo muchos comentarios. Sin embargo hay un detalle de la foto, que nada tiene que ver con sus protagonistas, que ha llamado especialmente la atención y la ha convertido en viral: una raya que se ve encima del teléfono móvil de Alejandro Sanz.

Los usuarios le han escrito comentarios como estos: "Encima del móvil Alejandro que hay?", "Es la vitamina de sus poesías", "La calidad de la foto no es buena, pero la calidad de lo que hay en el teléfono seguro que sí", "Esa raya de quien es?", "Lo tuyo ya te lo habías metido, no? Quien coño tiene la raya pendiente joder", "Kiyooo mucha nariz pa tan poco tema", "Solo le queda una raya de batería al teléfono", "No sé de quién será el tiro que queda en el móvil pero no creo que durase mucho", "Me encanta el fondo de pantalla del móvil".

O como estos otros: "El pueblo quiere saber de quien es el blackberry :)", "Si buscas ese palito en google veras que no existe en blanco, pero oye que la coca es mas común de lo que te crees, no te escandalices", "Pura cocaína ahí, Máster", "Sí señor, pura poesía directamente del móvil al tabique" o "Se ve que ese día se inspiraron bien" o "Para poesía la que está cortada encima de la blackberry".

Sin embargo, otros creen que podría tratarse de un reflejo de la copa o de una lámpara, aunque otros comentan que esta es cuadrada y no podría ser.

Por su parte, Antonio Carmona ha escrito un comentario sin aludir a la polémica: "Fotón la recuerdooooo!!!gracias por mostrarla son muchas risas y buen rato . Abzos". Otros rostros famosos como Juanes, Paco León, Ana Torroja, Manu Carrasco o Nathy Peluso han aplaudido la foto y escrito comentarios como: "Nivelón" o "Qué tremenda juntada Dios".