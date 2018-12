Alejandro Sanz habla de su hija Alma, de su "pesadez" y de cómo ve la vida, en 'El Hormiguero'

Alejandro Sanz ha acudido este lunes a 'El Hormiguero' a presentar su nuevo single, titulado 'No tengo nada'. Nada más entrar en el plató de Antena 3, Pablo Motos, el presentador, le ha dicho que tenía muy buen aspecto (y la verdad que así era).

"Estoy así de bien por el método Pablo: comer poco y... escuchar mucha música", ha contestado el cantante, haciendo broma con la 'dieta del cucurucho', que es 'comer poco y follar mucho'.

No me estoy haciendo mayor... me estoy haciendo pesado

El artista, que está a punto de cumplir 50 años, ha asegurado que ahora "está como más tranquilo": "Vas teniendo más edad y te preocupan otras cosas".

Alejandro, que recientemente ha disfrutado de un homenaje por su carrera en los Latin Grammy, ha bromeado con eso: "Me preocupa ya que me rindan tantos homenajes... Aunque no me estoy haciendo mayor, me estoy haciendo pesado", ha dicho, y ha añadido que "es bonito que te reconozcan esas cosas".

La felicidad y su hija

Ha hablado de su single, que va "de lo que está pasando ahora en la sociedad, de la dificultad que tenemos de vivir el presente. Es una reivindicación de lo que de verdad importa", que es, según él, estar con tus seres queridos y disfrutar de las pequeñas cosas.

También ha contado que "hay que dosificar las redes sociales, ya que nos separa de lo que tenemos cerca. Tampoco hay que obsesionarnos con comprar cosas, la felicidad no está en las cosas".

En cuanto a su nueva canción, que ya tiene más de 10,5 millones de visitas en YouTube, ha confesado que cuando salió, el 30 de noviembre, estaba "nervioso", pero que estas cosas las vive "con alegría", ya que las hace "con mucho amor".

En su nuevo disco hay una canción dedicada a su hija Alma Sánchez, y ha contado en el programa que la pequeña se emocionó mucho cuando escuchó los nuevos temas de su padre: "Se tapaba para que no la viésemos emocionarse".

El cantante subió esta foto a Instagram del momento:

En cuanto a componer, ha asegurado que "las musas" siempre se han portado bien con él, y que cuando no le salen las cosas no se agobia mucho: se pone a hacer otra cosa para distraerse y ya está.

El programa también ha contado con los clásicos juegos, en los que Alejandro ha estado muy agradable, como de costumbre.

¿Te cae bien Alejandro Sanz, lector?