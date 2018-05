El sorprendente mensaje de Alejandro Sanz a su hijo pidiéndole perdón

El cantante, de 49 años, nos ha sorprendido mucho con un mensaje muy emotivo que le ha escrito a su hijo Alexander, de 14 años, en las redes sociales. Algo inusual en Alejandro Sanz que siempre se ha mantenido en un plano muy discreto en lo que se refiere a su vida persona.

El joven fue el hijo desconocido durante tres años para todos, excepto para el entorno más cercano del cantante, hasta que en diciembre de 2006, Alejandro Sanz mandó un comunicado en el que hablaba de su existencia. En él, el cantante explicaba que Alexander es fruto de su relación extramatrimonial con Valeria Rivera mientras estaba casado con la modelo Jaydy Michel, de la que se separó a principios de 2005 por este motivo. Según las palabras del madrileño no desveló antes el secreto por “el deseo expreso de la madre”.

Ahora, el cantante ha cometido un error “imperdonable” con su hijo, y por ello ha decidido pedirle perdón públicamente, probablemente con el fin de pregonar a los cuatro vientos lo orgulloso que se siente de él, al igual que de sus otros tres hijos.

Alejandro ha publicado una foto de su hijo junto a este mensaje: “Él es mi hijo Alexander. El otro día le prometí ir a ver su concierto de Jazz (toca el trombón con un corazón gigante) pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto. Un fallo imperdonable por mi parte y por eso hijo mío Te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera más que tú. Y porque eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto... espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces. Te amo con locura”, ha escrito junto a las palabras: “A ser padre no se termina de aprender nunca”. Un mensaje que justo escribió el día en el que en España celebrábamos el Día de la Madre.