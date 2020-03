Alejandra Rubio, vapuleada en 'Sálvame': de las supuestas infidelidades a su novio a sus insultos a Lydia Lozano

Alejandra Rubio está en boca de todos. Tras su criticado salto a la televisión como colaboradora del debate de 'La isla de las tentaciones', la hija de Terelu Campos se ha convertido en un tema habitual de los programas de corazón de Telecinco, especialmente de 'Sálvame'.

Esta vez, la nieta de María Teresa Campos ha vuelto a ser protagonista por sus supuestas malas palabras hacia Lydia Lozano y hacia otro colaborador de Mediaset. Por si fuera poco, también se han vertido duras acusaciones de infidelidad hacia Alejandra Rubio, que acaba de romper con su novio, el dj Álvaro Lobo.

Alejandra Rubio, hundida por Miguel Frigenti

Debido a la expansión del coronavirus, 'Sálvame' está contando con nuevos colaboradores en sus tardes. Miguel Frigenti ha sido uno de ellos y ha llegado al programa con una bomba bajo el brazo. Durante una conexión con Lydia Lozano, el comentarista de realities ha dejado en muy mal lugar a Alejandra Rubio.

Buah, esa vieja de mierda se inventa todas las noticias, no tiene ni idea Alejandra Rubio sobre Lydia Lozano

Frigenti ha narrado que, durante la celebración del cumpleaños de una famosa, la nieta de María Teresa dedicó unas duras palabras a Lydia Lozano. Todo sucedió cuando alguien sacó el tema de su presunta relación Suso, desvelada por Lozano, y ella respondió: "Buah, esa vieja de mierda se inventa todas las noticias, no tiene ni idea".

¿Cómo viene pisando esta niña, no? Con el taconazo en Telecinco... Lydia Lozano

Lydia, que estaba conectada con 'Sálvame' vía Skype, no ha dudado en responder: "Pues me llevo cuatro años y medio con su madre... qué pena que una chica tan joven tenga la mente tan cerrada". Además, ha criticado su actitud como colaboradora: "¿Cómo viene pisando esta niña, no? Con el taconazo en Telecinco...".

Alejandra Rubio entra en directo en 'Sálvame'

Después de que Miguel añadiese que Alejandra Rubio también se había metido con Suso, calificándole de "cateto" y "garrulo", la joven ha decidido intervenir en el programa por teléfono.

En aras de intentar defenderse de las acusaciones, Rubio ha desmentido a Frigenti sin aportar ningún tipo de dato: "No quería entrar, pero me parece una acusación súper fuerte". Ha explicado que los hechos a los que Miguel hacía referencia habrían sucedido durante el cumpleaños de Liz Emiliano, colaboradora de 'Ya es mediodía', pero que nada de eso era verdad.

Yo no tengo por qué no creerme a mi compañero Miguel Frigenti Lydia Lozano

Sus buenas palabras no han valido para nada, ya que Lydia Lozano ha sido muy tajante: "Yo no tengo por qué no creerme a mi compañero Miguel Frigenti". Seguidamente, Miguel ha vuelto a arremeter contra la hija de Terelu: "Ha entrado por teléfono para mentir como una bellaca".

Rafa Mora destapa las supuestas infidelidades de Alejandra Rubio

Por si no habían tenido suficiente con la información de Miguel Frigenti, 'Sálvame' aún guardaba algunas preguntas del polideluxe de Rafa Mora en la recámara. El extronista ha comenzado desmintiendo que no haya tenido ninguna relación personal con Alejandra Rubio: "Cuando ella tenía 17 años, me pedía que la metiera en los reservados de las discotecas".

Cuando ella tenía 17 años, me pedía que la metiese en los reservados de las discotecas Rafa Mora

A continuación, a través de las respuestas no reveladas de sus preguntas del polígrafo, Rafa ha dado a entender que Alejandra Rubio simultaneó relaciones en el último mes de relación con su novio, Álvaro Lobo. De acuerdo con la palabra de Mora y el veredicto el polígrafo, al colaborador televisivo le consta que Rubio "tonteó" con el tronista Carlos Maturana y que "ligaba" con Suso cuando ella aún tenía pareja.

Kiko Matamoros, el defensor interesado de Alejandra Rubio

Ante este aluvión de acusaciones, Kiko Matamoros ha intentado suavizar y matizar las informaciones vertidas en el programa. Una defensa lógica, ya que Alejandra Rubio es una de las relaciones públicas más populares de la discoteca que gestiona el colaborador de 'Sálvame'.

Para rematar, Rafa Mora ha asegurado que tiene pruebas de todo lo que ha dicho. En caso de que salieran a luz, podría suponer un duro golpe para Alejandra, que no ha parado de recibir críticas por su trabajo en televisión.

Un puesto que obtuvo, en parte, gracias a la estrecha amistad de su madre con Raúl Prieto, director de 'Viva la vida' y de 'El debate de las tentaciones', los dos espacios donde la pequeña de las Campos ha aparecido.