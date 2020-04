Alejandra Rubio, hija de Terelu, revela por qué pesa 43 kilos

Alejandra Rubio (20), hija de Terelu Campos (54), se encuentra confinada en su casa de Madrid con una amiga, y ha decidido pasar el rato contestando a las preguntas de sus seguidores de Instagram.

La joven, que está siendo muy criticada últimamente en Telecinco, se ha sincerado sobre el tema de su peso, por el que fue muy criticada hace dos años.

"Se dijo que tenía anorexia"

“En su día se habló mucho de que yo tenía anorexia y que en mi Instagram incitaba a mujeres y niñas a que tuvieran un cuerpo como el mío. Pasé semanas muy triste. No quería salir a ningún lado, no quería hacer nada porque fue un shock para mí", comenzó diciendo.

Alejandra Rubio revela por qué pesa 43 kilos

La nieta de María Teresa Campos es muy delgada, pero es su constitución: "Peso 43 kilos, estoy ahí, es mi constitución. (...) Estoy engordando mogollón estos días, menos mal, tengo que coger peso. Yo como y soy una niña sana".

Además, aprovechó para lanzar un mensaje: "No está bien meterse con la gente por su físico. Da igual si está más rellenito o más delgadito. A mí no me gusta y personalmente nunca lo he hecho”, explicó.