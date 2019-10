Alejandra Rubio no es bien recibida en la cara universidad en la que estudia

Alejandra Rubio no ha comenzado con buen pie su curso universitario. La hija de Terelu Campus empezó su carrera de Derecho –tras su mala experiencia en el mundo de la moda– en la prestigiosa y cara Universidad de Nebrija, en Madrid, tal y como desveló Gritos en exclusiva.

Sin embargo, parece que los compañeros de la joven, de 19 años, no están muy contentos de tener a una hija de famosa en su misma clase...

Alejandra Rubio no se siente bien en la 'uni'

La nieta de María Teresa Campos ha relatado en su canal de Mtmad lo mal que lo pasó en sus primeros días de clase.

Según ha contado la propia Alejandra, muchos la reconocieron por ser la hija de Terelu Campos y comenzaron a reírse y a hablar por lo bajo de ella, lo que le hizo sentirse bastante incómoda.

Terelu Campos, preocupada por su hija

Terelu, como cualquier madre, está muy preocupada ante esta situación, pues teme que Alejandra no se adapte a la universidad. "La llamé por teléfono y me quedé preocupada. Alejandra es muy sensible y muy susceptible. (...) Tener a una madre y a una abuela conocida tiene su parte buena y su parte mala", dijo en el programa 'Viva la vida' este fin de semana.

Una carísima universidad

Estudiar en Nebrija requiere un gran desembolso económico. Alejandra Rubio, o su progenitora Terelu Campos, gastarán 9.400 € en este primer año de formación. Esta cifra sale de la suma de la reserva de plaza (700 €), la matrícula (1.400 €) y los honorarios de docencia (7.300 €).

Dependiendo de las asignaturas que curse, y en caso de que no suspenda, el precio completo de la carrera de Alejandra alcanzaría, aproximadamente, los 40.000 €.

Es posible que Alejandra haya decidido ayudar a su madre en el pago de sus estudios, ya que la joven gana 4.000 € mensuales con MtMad.

¿Qué te parece esto? ¿Se acabará adaptando Alejandra? Nosotros esperamos que sí.