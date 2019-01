Alejandra Rubio, la hija de Terelu, se forra como 'influencer': este es su sueldo mensual

Alejandra Rubio ha decidido que la universidad no era para ella y se ha centrado en su carrera de influencer. Después de tres meses matriculada en sus estudios de moda en el Instituto Europeo de Diseño, la hija de Terelu Campos ha apostado por otra rama: los realities. Un nuevo trabajo que se suma a su ardua tarea en Instagram, donde tiene más de 138.000 seguidores.

Sí, amigos. La joven, de 18 años, ha decidido seguirle sacando partido a su imagen y a su vida. A partir del mes que viene, Alejandra subirá un vídeo semanal a Mtmad (Mediaset), donde tendrá su propio canal. Por allí también están Chabelita Pantoja, Gloria Camila u Oriana Marzoli, entre otras chicas.

Un sueldazo

El estreno será en febrero. A partir de entonces, la hija de Terelu se embolsará 4.000 euros al mes fijos de Mediaset, afirma 'LOC'. A este 'sueldazo' habría que sumarle lo que gana con su Instagram, una cantidad que estaría muy por encima de los 20.000 euros mensuales, pues las estimaciones de mercado apuntan a que un famoso puede cobrar entre 5.000 y 30.000 por un vídeo patrocinado y hasta 15.000 por subir una foto para una marca.

El dinero que ganará le vendrá de maravilla para pagarse su propia vida, pues desde hace meses comparte casa con su novio Álvaro.

Constantes críticas

Desde que cumplió la mayoría de edad, la joven ha sido objeto de polémicas. Todo comenzó con la portada que hizo con su madre en 'Hola', y siguió con los comentarios de su físico.

Harta de recibir constantes críticas,muchas relativas a una extrema delgadez, lanzó este mensaje en redes sociales: "Me parece muy fuerte la gente que me acusa sin conocerme de tener un trastorno de alimentación como la anorexia, que es una enfermedad muy grave, cuando hay gente que de verdad la padece y luchan contra ella”.

También suele ser acusada de haberse operado la nariz, labios o pecho. "Para toda esa gente que dice que me he operado: no me he operado la nariz, no me he operado los labios, ni el pecho… No me he puesto bótox en ningún lado, principalmente, porque tengo 18 años y no creo que lo haga nunca”, señaló.

En fin, seguro que Alejandra nos da momentazos en su canal, que para eso lo cobra, dicho sea de paso.