La hija de Terelu Campos estalla contra los que la critican y acusan de sufrir anorexia

Desde que el rostro de Alejandra Rubio se despixeló, días antes de que cumpliera 18 años, para posar en la revista ‘¡Hola!’ junto a su madre, Terelu Campos, no han paradode recibir ataques, tanto la madre como la hija.

Ahora la joven ha estallado y ha escrito un mensaje en las redes sociales, harta de recibir constantes críticassin piedad contra su físico,muchas relativas a una extrema delgadez, incluso hay quienes le acusan de padecer anorexia: “Me parece muy fuerte la gente que me acusa sin conocerme de tener un trastorno de alimentación como la anorexia, que es una enfermedad muy grave, cuando hay gente que de verdad la padece y luchan contra ella”.

I’m all the way up Una publicación compartida por ALXXX (@alerubioc) el Feb 12, 2018 at 12:10 PST

Una semana antes, Alejandra también tuvo que desmentir que se hubiese sometido a operaciones de cirugía estética, ya que había quienes la criticaban de estar operada de la nariz, labios o pecho. “Para toda esa gente que dice que me he operado: no me he operado la nariz, no me he operado los labios, ni el pecho… No me he puesto bótox en ningún lado, principalmente, porque tengo 18 años y no creo que lo haga nunca”, señaló.

Después, compartió otra publicación en la que decía: “He hecho este vídeo porque ha habido tanto caos con que me he operado que hasta conocidos míos me han llegado a preguntar si que si estoy operada de verdad. ¿Estamos locos?”.

A pesar de negarlo por activa y pasiva, había quienes mantenían que su pecho está operado, a lo que ella escribía en Instagram: “Está claro que hay gente a la que no le entra en la cabeza. Rezaremos por ellos. Gracias a todos los que tenéis sentido común de verdad”.

Terelu harta de las críticas, quería abandonar ‘Sálvame’

También su madre, Terelu, ha sido muy criticada tras posar con su hija en la revista ‘¡Hola!’, celebrar una fiesta de cumpleaños en una discoteca con convocatoriapara los medios incluida y photocall, y después rogar privacidad para la joven. “Yo siempre me he portado bien con todos y que simplemente me gustaría que hicierais lo mismo con mi hija, nada más. Creo que de ayer a hoy no ha cambiado nada, ¿no? Uno no se hace mayor de un día para otro. Pero nada más, pero no me voy a pasar todos los días hablando de lo que hace o deja de hacer...”.

La exclusiva de la revista, con el consiguiente desembolso económico, sumado a estas palabras de la hija de María Teresa Campos la llevaron a ser muy criticada por casi todos sus compañeros de ‘Sálvame’, que veían que detrás de todo esto había un evidente fin económico, mientras ella se justificaba así: “Su imagen iba a salir me gustara o no, simplemente presenté a Alejandra porque pensé que así lo debía hacer”.

Sin embargo, los ataques contra Terelu no cesaron y la presentadora llegó a confesar lo mal que lo estaba pasando: “Las últimas semanas para mí han sido terroríficas”, hasta el punto de que quería abandonar ‘Sálvame’: “Pedí reunirme con los directores para decir que se acabó, no podía más”. “Me había superado todo, había cogido una fobia. Me levantaba por la mañana con el agobio de que tenía que venir cuando pasó lo de Alejandra. Ha sido horrible”.

Al ver cómo lo estaba pasando Terelu, algunos colaboradores han decidido darle una tregua y acercar posturas. Mila Ximénez y Terelu hicieron una entrevista conjunta para la revista 'Lecturas', previo pago, claro, y después Kiko Hernández le pidió perdón en directo por haber comparado la trayectoria de su hija con la de Isa Pantoja. “No quería hacer daño ni a tu hija ni a ti. Sé lo desafortunado que fue, que te dolió y que desde entonces ha cambiado algo. Me gustaría, no solo recuperarlo, sino avanzar en esa amistad y pedirte disculpas”. Unas palabras que provocaron las lágrimas en Terelu.

Una publicación compartida por ALXXX (@alerubioc) el Feb 7, 2018 at 1:05 PST

Una publicación compartida por ALXXX (@alerubioc) el Ene 14, 2018 at 4:08 PST