Cómo puede afectar el 'hackeo' del WhatsApp de Albert Rivera a su novia, Malú

A Albert Rivera le hackearon el WhatsApp la semana pasada. El líder de Ciudadanos denunció el hecho el pasado viernes ante la Guardia Civil.

Aunque los piratas informáticos intentaron 'hackear' más teléfonos del partido naranja, solo Albert picó el anzuelo.

Cómo hackearon el WhatsApp de Albert Rivera

El ataque o 'phising' en cuestión consistió en lo siguiente. Conociendo el número de teléfono del político, los 'hackers' denunciaron al propio presidente de Cs ante WhatsApp, alegando que ellos eran los auténticos dueños de la cuenta y que había sido Albert el que les había hackeado. Tras ello, se puso en marcha el procedimiento de seguridad de WhatsApp, que consiste en enviar un mensaje de texto con un código al número de la cuenta del afectado para verificar la identidad.

Al mismo tiempo, los piratas se hicieron pasar por la compañía WhatsApp e informaron a Albert, vía sms, de que su cuenta había intentado ser hackeada y que necesitaban el código de verificación que él había recibido en su teléfono móvil (el que había enviado WhatsApp realmente).

Albert les envió el código que la empresa de mensajería le había proporcionado, y de este modo los piratas se hicieron con el control del chat del líder de Cs, pues 'demostraron' ante la empresa que ellos eran el verdadero Albert Rivera.

Quiénes son los 'hackers'

El pirateo al líder de Ciudadanos se atribuye a la formación Anonymous Catalonia, la que, a través de su cuenta de Twitter, que ya ha sido bloqueada, escribió el siguiente tuit: "Albertito, ¿qué cojones hace un grupo llamado "La Manada" en tu Whatsapp?".

Asimismo, escribieron otros tuits sobre otros dos grupos en los que Albert supuestamente comparte mensajes con más gente, llamados "Operación Gaviota Rosa" y "Europe high level only".

Cómo puede afectar esto a Malú

No solo el partido naranja está en peligro con este pirateo, sino también la vida privada de Albert Rivera. El político sale desde hace siete meses con Malú, con quien ya comparte hasta vivienda.

El 'hackeo' de su WhatsApp podría desvelar o bien conversaciones privadas con ella o con otras personas de las que la cantante no tiene conocimiento y que podrían poner en peligro su relación.

Albert y Malú pueden estar tranquilos, ya que WhatsApp no almacena los mensajes en el servidor por lo que no es posible rescatar mensajes antiguos (de momento)

No obstante, de momento parece que tanto el político como su novia pueden estar tranquilos, ya que WhatsApp no almacena los mensajes en el servidor por lo que no es posible rescatar mensajes antiguos ni información relevante que haya sido intercambiada.

Sin embargo, no hay que cantar victoria tan rápido, ya que igual que los piratas se hicieron con el control del WhatsApp de Albert, pueden hacer más cosas y (quizá) recuperar cierta información que afecte directamente a su más estrecha intimidad.

Veremos...